全威運通召開AEO資格認證啟始會議

全威運通有限公司日前召開安全認證優質企業（AEO）認證啟始會議及商業夥伴大會，宣示取得AEO資格的決心，並邀請基隆關AEO驗證小組到場見證。基隆關表示，目前經該關完成驗證並取得AEO資格廠商已達一○一家，涵蓋進出口業、製造業、報關業、承攬業、倉儲業、海運運輸業、公路運輸業及船務代理業等業別。（圖，基隆關提供）

基隆關表示，全威運通主要經營國際海、空運及內陸的貨物承攬運送。為符合世界關務組織（WCO）所定全球貿易安全與便捷化標準架構（SAFE Framework）規範，積極申請加入AEO行列，有助完善各項安全機制，提升整體企業形象及貿易競爭力。

AEO制度旨在建立海關與企業間夥伴關係，透過全面檢視、精進企業作業程序與安全風險預防對策，強化整體供應鏈安全機制，使貨物能於安全便捷環境下快速通關。經過認證合格業者，出口貨物至與臺灣簽署相互承認協議（MRA）的國家，如美國、新加坡、韓國、以色列、澳大利亞、日本、印度、紐西蘭、瓜地馬拉及加拿大，本國AEO業者均享有與該國AEO業者同等通關優惠，可替業者節省許多通關時間與成本。