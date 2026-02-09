全家人都惡魔！6歲女童被阿公、爸爸、哥哥性侵 跟媽媽求助反遭毆

英國一名12歲的女童透露，自6歲起就遭到阿公、爸爸、2名哥哥的性侵。示意圖／翻攝自Pixabay

英國西薩塞克斯郡發生一起駭人聽聞的案件，一名12歲的女童告訴老師說，「害怕回家」，老師一問之下才發現，女童自從6歲開始，就遭到爸爸、2個哥哥、阿公的性侵；而當她跟媽媽求救時還遭到毆打。案件曝光後，這對父母、阿公、2個哥哥現在面臨總計超過100年的刑期。

根據《每日星報》報導，英國西薩塞克斯郡一名12歲的女童，告訴老師說「害怕回家」，隨後更開口講述有關性的事情，案件才因此曝光。法庭審理期間發現，女童的一家人竟聯手對她進行長達數年的虐待，包含性侵、拿菸頭燙、用馬鞭抽打等行為。

廣告 廣告

女童透露，這一切的虐待行徑都是從她還是6歲時開始，她先後遭到爸爸、阿公、2個哥哥的性侵。她在法庭上表示，當女童告訴媽媽自己遭到虐待時，竟遭到媽媽毆打，還被鎖在櫥櫃裡，嘴巴用膠帶封住，且長達兩天沒有吃東西。此外，媽媽還會拿走其他親戚在節日時給女童的現金，而女童的姊姊也曾遭到虐待。

法院指出，43歲的爸爸犯有性侵13歲以下兒童罪、教唆或引誘兒童性行為罪、虐待16歲以下兒童罪；70歲的阿公犯有性侵13歲以下兒童罪；2名哥哥皆犯有性侵13歲以下兒童罪、教唆或引誘兒童進行性行為罪以及傷害罪。至於43歲的母親，則犯有虐待16歲以下兒童罪、非法監禁罪，以及妨礙司法公正罪。這對父母、阿公、2個兄弟將面臨合計超過100年的監禁。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

找未成年「台灣甜心」上摩鐵滾床！高雄男付8千完事 下場慘了

拐賣17兒童！人販子余華英「作案細節」再披露 家屬痛心：骨肉分離30年

商場推車高速甩尾！2男拍片遭家樂福提告 90度鞠躬道歉：願意承擔責任

幼稚園慘遭3男性侵1年！美女大胃王淚揭「魔爪威脅」陰影 抗憂鬱10年現況曝光