全家來台出遊憾事！韓7旬翁北投泡溫泉失去心跳 女兒嚇壞報警「已不治」

救護車示意圖。本報繪製



天氣轉涼，不少民眾都會泡溫泉暖身，但泡溫泉仍要隨時注意安全。昨天（11／8）在台北市北投區一間溫泉會館，竟發生一名老翁泡溫泉猝死，且身分還是來台旅遊的韓國人。警方昨晚約7點多接獲通報，表示一名年約70歲的韓籍老翁與家人赴台旅遊，未料竟陳屍在溫泉會館房內，女兒發現時爸爸沒有呼吸心跳，嚇壞連忙報警。警消到場，確認老翁已明顯死亡，詳細原因仍待進一步調查釐清。

根據了解，這一名70多歲韓國籍千姓老翁，在北投知名溫泉會館房間失去呼吸心跳，女兒看到父親沒有呼吸心跳，當場嚇壞淚崩，也立刻報案，警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現千翁已明顯死亡。

警方封鎖現場並進行採證，初步查看千翁並無外傷，初步排除無外力入侵跡象；女兒向警方泣訴，她與父親是來台灣家庭旅遊，也透露父親生前有糖尿病，竟然泡溫泉卻發生憾事。

