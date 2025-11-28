全家便利商店同步販售！輕鬆品嘗異國奢華感

（生活中心／綜合報導）Kyra 杜拜巧克力現已於 全家便利商店（FamilyMart）上架販售，無論上班途中、午休甜點、下午茶搭配咖啡，都能輕鬆享受由阿聯酋直送的異國美味。

品嘗一顆，就像把杜拜帶在身上

中東奢華風味不再遙遠，現在就到全家便利商店，享受屬於沙漠之都的甜蜜誘惑。

圖／正宗杜拜空運進口來台開心果巧克力。（代理商 湖瑞（股）提供）

杜拜空運來台！Kyra 杜拜巧克力正式進駐全家便利商店

由湖瑞股份有限公司正式引進、以正規杜拜空運進口的 Kyra 杜拜巧克力，近日正式登陸全家便利商店（FamilyMart）。產品主打開心果內餡搭配中東經典 Kunafa 甜點風味，並以小包裝形式上市，瞄準台灣消費者對異國甜點的好奇心。

代理商湖瑞表示，雖然近年中東甜點風潮迅速竄紅，但市面上多數標榜「中東風味」的巧克力其實為土耳其或其他歐亞地區製造，真正「由阿拉伯聯合大公國製造、包裝，再空運出口到台灣」的產品十分稀少。

「我們希望帶給消費者真正的中東甜點體驗，而不是仿製風味。」湖瑞股份有限公司強調。此次引進的 Kyra 由杜拜工廠直送來台，從原料到包裝皆為阿聯酋製造，並融入經典中東甜點 Kunafah（庫納法）風味與開心果餡料，讓台灣消費者不用出國，就能品嘗正宗阿拉伯甜點風味。

圖／開心果內餡含有中東甜點kunafah。（代理商 湖瑞（股）提供）

小包裝設計貼近台灣消費習慣

針對台灣市場，Kyra 選擇推出 3 入輕量設計（60g 小份量），比常見巧克力更適合快節奏通勤族與學生作為讀書零食、辦公室與聚會的分享款，以及中東甜點入門者一次輕鬆嘗試。

輕巧袋裝更貼近便利商店購買習慣，消費者無需一次購買大盒量，就能享受異國特色甜點風味。每一小顆皆填滿餡料，擁有可可香氣、酥脆口感、開心果鹹香與 Kunafa 甜絲層次，尾韻帶堅果綿柔與濃郁奶香。

中東經典甜點 Kunafa 化身巧克力內餡

Kunafa（庫納法）是中東地區歷史悠久的甜點，多使用奶酪、奶油與酥絲麵線製作，並搭配堅果與糖漿，是阿拉伯宴會及節慶常見的經典甜食。

Kyra 將這款傳統甜點改造成巧克力餡料，融入開心果泥與奶香，並提升脆度與香氣，打造酥脆不膩口的「巧克力×中東甜點混血風味」，完美還原中東甜點傳統的奢華感。

社群話題熱度攀升 網紅搶先開箱

Kyra 杜拜巧克力剛上市即在社群間引發熱烈討論，不少美食與中東文化愛好者紛紛分享開箱心得。

Instagram 用戶 @tingjia.zhang（庭嘉 Tim）表示：「全家新品杜拜開心果巧克力，而且還是杜拜進口製造，裡面脆脆的吃了非常爽，層次豐富！」

Instagram 帳號 @missfeng2021（蹺班旅行文化觀察誌）則分享：「咬下去脆脆的口感我很喜歡耶，甜度真的是甜得很爽的超甜感。」

美食旅遊帳號 @delicacytravel（Delicacy Travel 食空旅喵）也提到：「裡面有卡達伊夫細麵絲，咬下去會有一種『喀滋』的酥脆感，讓整塊巧克力有層次。」

全家便利商店同步販售中

Kyra 杜拜巧克力現已於全家便利商店（FamilyMart）全台門市上架販售，無論上班途中、午休甜點、下午茶搭配咖啡，都能輕鬆享受由阿聯酋直送的異國美味。

