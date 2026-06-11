全家便利商店攜手環境部 化身最大社區乘涼站

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記者李佩玲／臺北報導

面對夏季高溫與極端氣候挑戰，全家便利商店今（11）日宣布延續去年響應環境部「抗高溫調適對策聯盟」行動，並主動擴大參與，串聯全臺超過3100間店舖加入「Cool Map抗高溫涼適地圖」，成為單一品牌響應據點數最多、遍及全臺22縣市的通路業者，打造全臺規模最大的「社區乘涼站」。

環境部自去年起推動「Cool Map抗高溫涼適地圖」，希望透過便利查詢與廣泛布點，讓民眾在外出、通勤或活動途中，可以更快找到鄰近休憩點與補水站，降低高溫帶來的不適與風險。便利商店深入社區、據點密集，是民眾最熟悉的生活場域之一，也讓抗高溫調適能從地圖資訊延伸到實際可休憩、避暑的空間。

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民眾炎熱天氣外出時，可就近至全家店舖短暫休息、補充水分、消暑降溫，全家也於店外張貼「高溫炎熱 歡迎入店吹冷氣休息」海報響應環境部，將店頭空間化為Cool Map資訊推廣入口，民眾掃描海報上QR Code，即可查詢周邊休憩點及補水站資訊，掌握更多涼適空間選擇；另外，全家亦整合霜淇淋、酷繽沙、涼感用品及飲料冰品等消暑優惠，提供民眾一站式的高溫生活應援。

全家營業業務本部長黃德盛表示，此次響應環境部Cool Map計畫，除將全臺3100間店舖納入抗高溫涼適地圖外，也透過店舖海報、店內電子看板及數位宣導等方式，多方關懷民眾留意高溫天氣影響，適時補充水分、保持涼爽及提高警覺。希望透過便利商店貼近生活的服務場域，提醒民眾在炎熱天氣下做好日常自我照護，並善用鄰近避暑資源。

全家便利商店擴大響應Cool Map，串聯全臺超過3100間店舖成為「社區乘涼站」。（業者提供）