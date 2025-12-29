全家備戰全台40場跨年活動 重點商圈5倍備貨迎人潮

「全家」助攻跨年夜嗨到凌晨不斷電。全家提供



跨年夜即將到來，全台各縣市將舉辦超過40場跨年晚會及演唱會，便利商店全面進入備戰狀態。全家今天表示，數百家位於跨年熱點商圈的門市已提前部署，針對人潮密集區域加碼備貨與人力配置，部分一級戰區門市備貨量最高提升至平日5倍，以確保消費者即時補給、順暢消費。

全家位於台北101、市政府周邊的「全家」建鑫店，今年再度於店外設置行動販售攤位，提供茶葉蛋、金飯糰、夯蕃薯等現做熱食及多款酒品，同時動員5倍人力、增設至10台收銀設備，加快結帳效率。適逢大巨蛋舉辦蔡依林演唱會，全家大巨蛋店亦備足飲用水、喉糖、熟食外帶餐盒與保暖商品，滿足歌迷跨年夜及散場後的即時需求。

為搶攻跨年夜至凌晨的暖食商機，全家主打現做熱食區「SOHOT炎選」、南洋酸辣燙品牌「馬尚煮」及Let’s Café熱飲系列。其中，「SOHOT炎選」推出炸烤物任選兩件及炸物桶8支等優惠，另可加價購派對保鮮桶；同步引進與日本全家同款的「塔塔醬鱈魚排」，鎖定聚會分享需求。「馬尚煮」則推出「甜玉米起司魚板」及台灣在地「特選香菇」，即日起至1月6日享任選4入69元優惠。

數位促銷方面，全家會員APP「隨買跨店取」推出元旦限定組合，涵蓋Let’s Café美式、拿鐵及Fami!ce霜淇淋，最低下殺52折；另同步推出2026元咖啡與茶飲組合，搶攻跨年囤飲需求。此外，1月6日前於實體門市購買指定特濃咖啡，加39元即可加購哈根達斯雪糕，現省110元。

因應宅家族群需求，全家也推出「海底撈－川味麻辣鍋」，主打一人份暖食體驗。即日起至1月20日，購買指定辣味鮮食搭配雪碧系列飲品可享折扣，會員還有機會抽中一年份雪碧等獎項。

甜點方面，minimore系列延續熱銷氣勢，12月31日推出新品「可可生甜甜圈」，主打濃郁可可內餡與蓬鬆口感，售價49元，會員並可搶購限量買一送一優惠券，為跨年夜增添甜蜜選擇。

