全家再攜UCC推雙冠軍監製新品 阿里山極選綜合咖啡65元開喝

記者李鴻典／台北報導

看好消費者日常對高品質、高CP值的咖啡需求持續提升，全家Let’s Café 攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4,400間店舖推出全新「阿里山極選綜合咖啡」，綜合美式售價65元起、拿鐵售價75元起，2月3日前享新品第2杯半價與全家APP隨買跨店取299元優惠組。

Let’s Café攜手UCC，即日起於全台逾4,400間店舖推出全新「阿里山極選綜合咖啡」。（圖／品牌業者提供）

全家說明，「Let’s Café阿里山極選綜合咖啡」由雙冠軍咖啡師團隊監製，從咖啡豆挑選、風味設定到拼配比例與烘焙方式，結合其專業經驗，透過黃金比例拼配工藝與中焙至中焙偏淺的分群烘焙方式，確保每一杯Let’s Café在香氣、甜感與口感表現上維持一致水準，回應對品質穩定與風味平衡的期待。在風味素材選擇上，更納入來自阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」頂級莊園豆，搭配巴西與哥倫比亞咖啡豆以黃金比例拼配，打造台灣消費者偏好的平衡口感；前段展現清雅白花與淡淡柑橘香氣，中段帶出溫潤焦糖甜感，尾韻浮現近似烏龍茶的甘甜茶感，整體風味清爽順口、層次細緻，兼顧香氣、甜感與口感穩定度。此外，同步推出 3 款以阿里山雲海與山巒為設計靈感的限定杯身，將高山景致融入日常咖啡體驗。

廣告 廣告

全家再攜UCC推雙冠軍監製新品Let’s Café阿里山極選綜合咖啡65元開喝。（圖／品牌業者提供）

「Let’s Café阿里山極選綜合咖啡」即日起開賣，2月3日前享第2杯半價優惠，會員APP隨買跨店取亦推出「大杯阿里山極選綜合美式6杯」或「大杯阿里山極選綜合拿鐵5杯」299元優惠組合（每會員限購5組，兌換期限至115/04/30）；慶新品上市，即日起至1月25日限時3天，Let’s Café特大經典美式或特大經典拿鐵，亦享任選2件特價89元優惠。

2026金馬年即將到來，「開運」、「招財」是農曆新年必不可少的二大關鍵詞，全家瞄準應景氛圍，推出「紅運烏魚子紹興飯糰」、「黃金雙層鱈魚招財堡」、「福氣魚四喜開運便當」、「鮑滿福氣中華燴麵」、「蒜滷財運大吉腿油飯」、「鴻運番茄湯麵」等6道開運鮮食，不僅主打鮑魚、烏魚子年節等應景食材，且商品命名以及富含吉祥寓意，如「紅運」意即「鴻運」、「大雞腿」近似「大吉腿」的諧音品名，每一口都充滿祝福。

全家預熱年味！紅運烏魚子紹興飯糰等6款開運鮮食登場，買指定鮮食抽10萬元黃金、8.8萬永豐金證券股票禮品卡。（圖／品牌業者提供）

同時推出「財庫永豐抽獎趣」的活動，頭獎為價值10 萬元的「開運黃金」，貳獎到肆獎為永豐金證券股票禮品卡，面額從 88,888 元、8,888 元到1,000 元不等，讓消費者在新春前夕就將「財氣」與「福氣」一併存到肚子裡，為新的一年累積開運能量。1/21-3/3間，凡購買任一件指定開運鮮食系列商品，即獲得抽獎券一張，會員分享全家APP 中的指定活動連結，只要親友成功登入，再贈分享者1張抽獎券，最多可額外獲得 3 張。

全家限量開賣「一口吃烏魚子」，一口一片即開即食，新春優惠價79元，與中杯阿里山極選綜合咖啡合購，享39元加價購超值優惠。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN每年皆於年節期間檔期推出許多優惠疊加活動，今年7-ELEVEN首次推出全新優惠玩法，自1月21日起至25日止限時5天，全台門市櫃台結帳消費滿222元即可享有「折扣抽抽樂優惠」，最高有機會額外再立折77元，回饋達34%。過年求好運，今年攜手松山奉天宮、白沙屯媽祖、大甲鎮瀾宮、旗山天后宮及花蓮勝安宮推出1,111元宮廟隨取卡，隨卡加贈50元購物金與50點OPENPOINT點數，購買全店指定類別商品還能疊加包含禮盒等指定優惠，滿額再贈好禮兌換券。

7-ELEVEN自1月21日起祭出一系列年節優惠與開運商品。（圖／品牌業者提供）

針對過年走春、聚會、補給等多元購買需求，7-ELEVEN自1月28日起到3月3日止更推出「金馬開運主題專案架」系列商品2件8折3件77折，首推「乖乖馬上貼春聯袋」不僅有零食還能拿到隨機附贈乖乖磁鐵拼圖春聯，「乖乖馬上轉運箱」則是有經典造型乖乖扭蛋迴力車，放辦公室保庇好運；超療癒IP人氣跩跩貓與貓福珊迪的樂事禮盒，多種萌貓贈品等你來蒐集；聚會必吃「樂事麻油雞口味洋芋片」，全台首創麻油雞口味獨家新品，開袋香氣和入口味覺絕對衝擊；SEVENTEEN與The SMURFS聯名必蒐商品；國際進口丹麥餅乾、爆米花、沾醬海苔、玉子蟹等好物。

針對過年走春、聚會、補給等多元購買需求，7-ELEVEN自1月28日起到3月3日止推出「金馬開運主題專案架」。（圖／品牌業者提供）

萊爾富集結超過80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴，即日起至2月22日任選2件9折、3件85折優惠，搶攻春節送禮商機。萊爾富指出，元月上半月為年節送禮與大宗採購高峰期，搭配年菜、年貨與換新衣等消費需求挹注，可望推升整體業績表現。預估1～2月累計營收動能穩健成長，整體業績有機會較同期提升逾2成。

萊爾富一站備齊2026春節禮盒，網羅卡通IP、經典台味、百年品牌。（圖／品牌業者提供）

從銷售結構分析，「人氣肖像」、「獨家贈禮」與「名店獻禮」持續蟬聯春節三大熱銷類別。其中「人氣肖像」以高辨識度與祝福寓意深受家庭客群青睞，共推出12款商品。像是大武山牧場攜手LINE FRIENDS 推出的「馬上富翁小鬆餅禮盒」，熊大、兔兔與莎莉化身賀歲福將，內含雞蛋小鬆餅與金蛋大富翁遊戲，兼顧美味與互動樂趣，新春價 499 元；「Hello Kitty 馬上轉好運馬克杯禮盒」結合甜點與實用馬克杯，新春價299元；「Hello Kitty 富貴平安撲滿禮盒」及「Kuromi 吉祥如意撲滿禮盒」以金幣巧克力象徵招財納福，新春價399元。團聚時刻也少不了互動遊戲，「卡滋超可愛爆米花夾夾樂」在家就能體驗夾娃娃機的趣味，新春價699元，為年節增添歡樂氛圍。

萊爾富推出12款「人氣肖像」過年禮盒搶攻春節送禮商機，即日起至2月22日任選2件9折、3件85折優惠。（圖／品牌業者提供）

老媽拌麵洞察消費者需求大調查，發現購買拌麵已走向「價值升級」，不再單以CP值作為主要考量，更重視風味品質、原料單純度與整體飲食體驗。反映台灣消費者對即食食品的期待，已從「填飽肚子」升級為「好吃安心」。

「好不好吃」與「成分單純、無添加」為挑選拌麵關鍵決策因素。（圖／品牌業者提供）

近期推出的「真沙茶沙鍋魚頭風味鍋燒意麵」，一上市即於網路社群與電商平台獲得大量正向回饋，評價其「湯頭濃郁卻不膩口」、「風味層次完整」、「在家就吃到熟悉的台式靈魂滋味」等，成為近期話題性產品。也在農曆年前，結合電商推出新品優惠與品牌新年活動，回饋消費者。

老媽拌麵洞察消費者即食食品習慣，推出「真沙茶沙鍋魚頭風味鍋燒意麵」。（圖／品牌業者提供）

農曆新年將至，無論是除夕守歲、走春拜年，或是年後開工前的親友聚首，唯有舉杯慶賀才能讓年節氣氛推向高點！為了應援全台消費者的歡聚時刻，海尼根整合旗下品牌與全台主要通路；除了攜手 7-11 獨家送你去美國 Coachella 音樂節圓夢、各家超商集點集章活動可兌換保冰桶、酷凍箱、底片相機等多樣戶外裝備，新年期間錢櫃歡唱還可獲得中獎率達 99.9% 的現折刮刮卡。

全家便利商店集章趣。（圖／品牌業者提供）

延續「曖昧莓關係」的心動餘溫，Horoyoi微醉在這個冬天再推「冬季莓果」新風味，搭配7-ELEVEn熱賣中的「草莓蘇打」，在微醉之間，邀消費者開啟莓好告白新關係。酸甜莓果層次香氣結合輕柔氣泡，讓微微心動悄悄發酵，陪伴每一段關係從曖昧靠近，走向勇敢說出口的關鍵暖心時刻。不論是情侶共享甜蜜的兩人世界，或是姐妹們窩在一起、暢聊日常大小事的微醉時光，讓「冬季莓果」與「草莓蘇打」在舉杯之間相遇，兩款微醉果香交會，為相處的時刻悄悄點亮靠近彼此的心動氛圍。

Horoyoi微醉冬季莓果的成熟層次與草莓的甜蜜果香在微醉之間自然交會。（圖／品牌業者提供）

農曆春節腳步接近，年節送禮需求逐漸升溫，深耕送禮市場多年的老協珍表示，近年消費者在年節送禮時，除了考量品牌與外型，更重視能否依送禮對象與實際情境，選擇合適的健康照顧。在送禮需求轉變下，老協珍今年聚焦「常備型滋補」與「分眾健康照顧」並行的送禮策略，除主打長年熱銷的滋補商品外，也推出搭配 Hello Kitty 主題行李箱的三麗鷗聯名熬雞精禮盒，以及行動力維持取向的葡萄糖胺飲新品，回應不同年齡層的健康需求。即日起於老協珍官網及全聯、家樂福、大全聯等通路同步推出年節禮盒限定優惠，包含人蔘精禮盒買二送一、多款兩件組合優惠價，以及官網消費滿 3,888 元現折 200 元。

春節送禮潮湧現！老協珍觀察健康滋補成送禮關鍵，需求成長3成依送禮對象推多元禮盒優惠。（圖／品牌業者提供）

迎接新春，黑松公司與金門酒廠攜手推出限量新品「58白金龍袖珍時光寶盒」，打造春節送禮氣派首選。禮盒精選復刻歷代五款經典酒標，以及象徵58白金龍奪下「最佳白酒獎」榮耀的「鍍金特仕版」袖珍瓶，將傳承六十餘年的品牌演進濃縮於掌心。「58白金龍袖珍時光寶盒」1月26日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價1,680元／組（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。

58白金龍袖珍時光寶盒復刻歷代五款經典白金龍，以及「鍍金特仕版」袖珍瓶，打造新春送禮氣派首選，1月26日起限量上市。（圖／品牌業者提供）

迎接馬年到來，想要財運、好運「馬」上就來嗎?一卡通公司搶搭馬年話題特別推出充滿濃濃年味的創意票卡，新春《馬上有錢》及《大吉大利》絨毛一卡通兩款，手掌大小外型超萌又喜氣，不僅要攻佔通勤族的感應機台，更希望成今年最火紅的走春時尚標配。即日起於7-ELEVEN OPENPOINT開始預購，2月4日起現貨可於高雄捷運指定車站買到。

一卡通超萌創意絨毛卡《馬上有錢》《大吉大利》1月21日上午11點起限量開賣。（圖／品牌業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

目標餐飲業的LVMH！饗賓集團23日登錄興櫃 認購價每股300元

LINE用戶注意！綁定別人的Apple、Google帳號？下場超悽慘

中華電信祭優惠！抽瑞士黃金日出登峰之旅、AirPods Pro 3

拉亞漢堡推Laya Pass限時買10送10 拿坡里披薩買大送大

