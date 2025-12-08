全家出遊竟遭挑釁謾罵！沈伯洋嘆：對方還說寧信共產黨也不信他

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋今(12/8)表示，自己帶著家人小孩走在路上，卻遭一名男士挑釁，言語之中全是政治謾罵，還說寧信共產黨也不信他的話，但最後還是用言語把對方請走。他說，這種洗腦及波及家人的現象，不該是台灣發生的事，而相關蒐證也已交給警方，今日也會去做筆錄。

民進黨立委沈伯洋，資料照

沈伯洋昨日爆料，他帶女兒去國家音樂廳觀看表演，結束後牽著女兒散步騎腳踏車，但卻遭一名男士用手電筒強光照射並錄影，還質問他為何做網軍、做壞事、是否知道他在台灣也很危險，還說寧信共產黨也不信他說的，並批評國民黨跟共產黨一天到晚散布謠言，最後就成這樣。

廣告 廣告

民進黨立院黨團上午召開記者會，由沈伯洋及同黨立委陳培瑜、張雅琳、范雲等人出席。

陳培瑜指出，所有政治人物及其家人的人身安全，是全國人民一致的期待，但在工作路上，經常遭到謾罵，大人也就罷了，但當小孩也涉入其中，擔心的事情就不再只是生命安全，而背後提出指控謾罵的大人，背後的意圖跟形成的論述是什麼，而沈伯洋的家人小孩在上周遭到的傷害，全國人民都該譴責。

沈伯洋說，自己的小孩才5歲，在這樣的情況下，還是要呼籲不要波及家人，若要嗆聲質疑，有理有據，自己通常都是直接展開對談，但自己卻遇到共產黨對他的抹黑，又被拿出來質問，為何台灣會有人不斷相信共產黨講的，也不信沈伯洋，台灣有多少政黨，不斷應和共產黨傳播謠言？

沈伯洋表示，自己提告國民黨立院黨團總召傅崐萁的案子前幾天開庭，法官問訴訟代理人，沈伯洋拿了4千多億、顛覆國家的證據何在？但該代理人一直拿不出來，無論是傅崐萁或是他在路上遇到的人，都是一樣。自己要提的是，這種洗腦及波及家人的現象，不該是台灣發生的事。

沈伯洋說，此事已經報警，今日會去做筆錄。當時是一家三口去看音樂會，結束後去散步騎腳踏車，而當時該人先逼近，然後用無害的話，接著逼近， 之後就越來越激烈，最後他用言語把對方請走，相關的蒐證已經交給警方。

沈伯洋表示，該人的口音聽來像台灣人，至於是否要申請保護？他說，自己本來就有隨扈。

更多FTNN新聞網報導

國際組織通過挺台決議 民進黨回應曝光

沈伯洋遭中共全球通緝！范雲曝好消息：已獲48國代表全面聲援

沈伯洋與「通緝普丁」的國際刑事法院合照！綠委揭背後含義：中國就是紙老虎

