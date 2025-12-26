全家加入洗錢！「小英男孩」涉貪 鄭亦麟收賄198萬遭起訴

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟因涉嫌利用職務之便，向業者收賄，遭北檢調查。（翻攝自台北金融研究發展基金會）





臺北地檢署偵辦經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟等人涉貪案，於今(26)日偵查終結後起訴。檢方認定，鄭亦麟在任內違背職務，收受東煒公司以「顧問費」名義行賄新台幣198萬元，並利用其在能源政策體系內的影響力，多次向台電高層請託、關說，使特定業者取得優於慣例的供電條件，實質排擠同區其他申請用電業者，依法提起公訴，並建請重刑。

這起案件，讓外界重新檢視這名年僅34歲、仕途一度被視為「節節高升」的年輕能源官員鄭亦麟，可能面臨12年以上有期徒刑。

年少得志 27歲登上能源政策核心

鄭亦麟2014年自台灣大學經濟系畢業，師承前行政院長林全。畢業後曾在民進黨智庫體系工作，隨著林全於2016年出任行政院長，一同進入行政院，並擔任能源及減碳辦公室主任，正式踏入國家能源政策核心圈。

2018年，經濟部與科技部合作設立「綠能科技產業推動中心」，當年僅27、28歲的鄭亦麟，出任副執行長，成為離岸風電區塊開發政策的重要推手之一。由於年輕、具政策與產業背景，又曾在蔡英文競選總統期間參與政策互動，當時在能源圈被暱稱為「小英男孩」或「經濟部小鮮肉」。

隨後，鄭亦麟也因具備風電相關專業與政策經驗，於2019年出任台船子公司「台船環海」董事，橫跨政策與國營、半國營體系。

2025年初，經濟部主導成立綠電售電平台「台灣智慧電能公司」（台智電），更延攬鄭亦麟擔任首任總經理，被視為綠電市場制度化的重要布局之一。

數據中心用電成破口 東煒建設行賄198萬

檢方指出，正是這樣的背景與人脈，使鄭亦麟成為業者眼中「關鍵窗口」。

起訴書指出，東煒建設在2021年在台北內湖地區與泓德能源共同投資的數據中心，必須取得大量且穩定的電力，才能啟用設備、展開營運。但該區域本就是台電認定的供電瓶頸區，用電審查條件嚴格。

2022年間，東煒建設實質負責人陳健盛、董事陳冠滔，遂透過私下接觸，向鄭亦麟行賄，希望其協助向台電公司施壓，要求給予饋電容量。

檢方查出，三方多次會面後，拍板以「顧問費」名義交付賄款，並透過鄭亦麟胞弟帳戶收受。

同年10月間，東煒公司製作「開發顧問費220萬元」請款單，扣除稅款後，於27日匯出198萬元至鄭亦麟胞弟帳戶。檢方認定，這筆198萬元即為對價明確的賄賂款項。

一句「國家重大政策」 供電條件全面翻轉

檢方認定，賄賂並非空談，而是立即兌現。

起訴指出，東煒公司向台電申請「潭美C/S新設用電案」，總用電量36MW，因當地供電吃緊，評估難以核准，申請受阻。鄭亦麟應允協助後，向台電高層蕭勝任請託、關說，並對外宣稱該案「屬國家重大政策」，藉此提高案件優先性。

檢方掌握的對話內容顯示，鄭亦麟私下詢問松山、內湖地區尚可調度的輸配電力，在得知仍有8MW餘額後，隨即轉告東煒公司，並促使台電人員主動到公司建議修改申請內容。

最終，原本36MW的申請案，調整為32MW，其中第一期8MW僅需既有線路擴建即可核供，其餘24MW則附加遙控卸載條件即可通過，條件明顯優於同區其他業者必須等候變電站完工的慣例。

檢方直指，這樣的核供安排，實質上占用松湖地區當時所有可用輸配電力，排除其他同業申請。

再加碼10MW 內線先知式操作

檢方進一步指出，東煒公司並未就此滿足。

2022年5月24日，鄭亦麟再次向台電人員探詢是否可增加10MW供電，在事前掌握「可行」訊息後，立即通知業者。東煒公司於6月1日遞件申請，台電北北區營業處於6月21日核准增加10MW，核准結果與鄭亦麟事前掌握的內部資訊完全一致。

檢方認定，鄭亦麟已非單純協助溝通，而是實質介入並影響供電決策。

全家加入洗錢 23次提領掩飾金流

賄款入帳後，鄭亦麟家人亦捲入其中。

檢方查出，鄭亦麟父母曾通話討論如何處理這198萬元，其中鄭父脫口而出「那條錢看要洗去哪裡」。最終家人拍板補簽虛假顧問契約，並由鄭母於2023年初分23次提領現金，再由胞弟申報為顧問收入，掩飾犯罪所得來源。

此外，檢方清查發現，鄭亦麟於2021年至2024年間，帳戶中出現大筆現金存入，四年間實際資金流入達1281萬餘元，但申報所得僅約679萬元，財產不明增加逾601萬元，且無法提出合理說明，另涉財產來源不明罪。

檢方重話：視電力如私產販售

檢察官在量刑意見中直言，鄭亦麟身居國家綠能政策要職，卻利用制度信任與人脈影響力，操控台電供電決策，破壞電力分配公平性，對公共利益傷害重大。

檢方指出，鄭亦麟雖承認收受198萬元，卻否認與供電案有關，犯後態度不佳，建請就違背職務收賄罪判處12年以上有期徒刑，並與洗錢、財產來源不明罪合併執行14年以上重刑。

