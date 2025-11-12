全家咖哩新品抗寒冬 OK超商XL鍋物吃飽飽

氣溫逐步下降，讓人好想來點「重口味」祭祭五臟廟。全家便利商店與網路名店「稻町家」合作，開發出4款咖哩主題鮮食，自有甜點品牌minimore也推出全新起司鹹甜新品。OK超商升級暖冬鮮食，力推「重量級XL鍋物」，強調大份量與濃郁湯底，一個人也能享受火鍋滋味。家樂福舉辦「火鍋趴」，導入超過100款火鍋湯底與湯品，單筆消費滿399元折價15元。

秋冬時節是「濃郁系料理」的銷售旺季，全家鮮食品牌「金咖哩」聯手網路排隊名店「稻町家」，以大阪系印度香料咖哩為主題，開賣4款咖哩新品。「厚香料咖哩雞排飯」使用炸雞排搭配秘製調料，「香料咖哩烤雞飯糰」與「香料咖哩炸雞烤飯糰」讓上班族單手就能品嚐咖哩的風味，「和風咖哩豬肉麵包」選用日本直輸咖哩粉，每一口都能吃到豬肉餡料。系列商品建議售價45元~99元，11月25日前會員享88折優惠。

廣告 廣告

吃完主餐還要來份甜點，全家自有甜點品牌minimore新推「玫莓乳酪慕斯蛋糕」，以天然玫瑰花水製成慕斯，配上濃郁塔皮，入口能同時享受酥脆口感與酸甜花果香。「優格雪幕乳酪」結合優格白巧克力、生乳酪與起司蛋糕，充滿療癒滋味。另有起司鹹點「起司控培根白醬焗烤飯」、「金黃火腿起司小吐司」、「香濃起司鬆餅」、「起司聯合國」等商品，冬天吃起來暖心又暖胃。

OK超商強化暖冬鮮食陣容，主打「重量級XL鍋物」，「大份量」與「濃郁湯底」讓饕客好滿足。首波有「川味麻辣燙」與「經典石頭鍋」上陣，多種配菜搭配夠味湯頭，一個人在家也能快樂「吃鍋」。火鍋配料也特價優待，像是「素飄香麻辣燙風味麵」、「隨緣麻辣燙湯麵」2件69元，科學麵、統一脆麵、王子麵等點心麵第2件76折、5件40元。

家樂福啟動「火鍋趴」，聚焦「單人/小家庭」、「自煮便利」與「名店授權商品化」等3大主題，共有逾百款火鍋湯底與湯品。其中首推「青花驕火鍋湯底」，內有滑嫩鴨血，在家覆熱就能立刻開鍋，海底撈、阿進師、寧記、這一鍋、石二鍋……等品牌也加入促銷。即日起至11月25日選購常溫湯底或湯品滿399元現折15元，全店消費不限金額，都能以70元加購葡萄王康普茶。

原文出處

延伸閱讀