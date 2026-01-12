全家咖啡喝完別丟！拿去買蜷川實花展覽票有折扣

記者李鴻典／台北報導

日本當代藝術家蜷川實花睽違10年即將在台舉辦大型個展，「全家」攜手蜷川實花展跨界合作，即日起於全台店舖推出三款限定杯身與一款限定杯套，此次限定杯款皆由蜷川實花親自監修，精選多款經典花卉為主題，讓消費者同時享受飲品與藝術美好時刻。

蜷川實花海外最大規模沉浸式光影藝術體驗展《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》，1月17日於台北華山開展。（圖／主辦單位提供）

凡持限定杯身或杯套，於1/17~2/28前往展覽現場購票，即可享450元優惠價；同時，「全家」FamiPort也開賣展覽門票，於1/16前預購，最低享390元優惠。

廣告 廣告

粉絲必收！「全家」攜手蜷川實花展推獨家限定杯身與杯套再享展覽優惠。（圖／品牌業者提供）

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》海外首站落腳台北，且只在台北展出，這不僅是有史以來海外最大規模的展覽，更是蜷川實花全新進化、與科技藝術團隊 EiM 攜手打造最嶄新的沉浸式光影藝術體驗。展覽以五彩斑斕的絢麗花海、2,000條水晶串飾、720度無限延伸空間、夢幻垂墜的巨型掛布等八大展區呈現，全方位展示「蜷川美學」濃烈又細膩的色彩風格。

粉絲必收！「全家」攜手蜷川實花展推獨家限定杯身與杯套再享展覽優惠。（圖／品牌業者提供）

全家也同步推出早餐新選擇，主打日系概念的生土司，口感柔軟濕潤，即日起至1/20，匠土司全系列享任兩件79折優惠。同步推出多款明太子系列新品，包含外酥內濃的「明太子奶油炸飯糰」，以及選用名店明太子入料的「真明太子玉子飯糰」。

全家日系生土司新上市。（圖／品牌業者提供）

全家推多款明太子新品。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN看準年節開運及本週末大學學測食飲需求，一年熱銷破億元、橫掃超商早餐市場的「阜杭豆漿飯糰」搶先換上節慶限定包裝，同時推出全新口味「里肌肉蛋紫米飯糰」，同時集結多款「開運小吃」貼上雲林西螺福興宮過爐加持的神明Q版貼紙，並且獨家和竹山土地公合作ibon新春預購小物，全面搶攻金馬年好運商機。

超商億元小吃傳奇「阜杭豆漿飯糰」全新口味上架。（圖／品牌業者提供）

大學學測將於1月17日至19日舉行，7-ELEVEN大玩創意諧音梗，讓考生吃得飽足又能｢包中」、「狀元及第｣！像是「福圓號桂圓核桃起司包」、「蜜汁叉燒包」、「乾杯炭火燒肉包」貼上文昌帝君祈福貼紙，象徵「金榜題名、文運昌盛」；而「及第小籠湯包」、「及第豬肉熟水餃」、「及第植物肉水餃」在條碼處加入讓人會心一笑的吉祥小語，期望陪伴考生以好心情迎戰考試。1月20日前搭配指定商品任2件可享88折優惠。

7-ELEVEN集結多款「開運小吃」貼上雲林西螺福興宮過爐加持的神明Q版貼紙。（圖／品牌業者提供）

喜迎2026新年求財商機，7-ELEVEN即日起至2月15日止，於全台門市ibon開放預購「南投竹山土地公—開春納財添好運」以及「十二生肖招財印泥」系列周邊商品；，7-ELEVEN獨家攜手竹山土地公，推出可嵌入專屬錢母的「招財錢母寶座」，以及竹山土地公加持的「過爐開光招財貓」，還可箱購「招財平安水」用作年節待客結緣。

7-ELEVEN攜手竹山土地公，ibon預購財氣雙向奔赴金馬年。（圖／品牌業者提供）

迎接即將到來的春節時刻，新鮮現烘連鎖咖啡品牌 CAMA CAFE 推出2026年「御節咖啡重箱」春節禮盒，三層禮盒分別選擇各有獨特風味的和風微醺酒香、堅果爵士及莓果女伶浸泡式咖啡，皆深獲消費並擁有多項國際得獎肯定。另根據三款不同的咖啡風味，安排對應的和風小點。第一層和風微醺酒香咖啡，搭配鑽石沙布蕾與莓果雪球，讓咖啡本身的酒香、蜜果甜感成為主調；第二層堅果爵士咖啡輔以兩款可可餅乾，強化其堅果調厚實香氣；第三層充滿莓果酸香的莓果女伶咖啡，則搭配酸甜的櫻餅與蔓越莓杏仁餅乾，使莓果風味更加凸顯。

CAMA CAFE推出多層禮盒概念，設計融入日本傳統染織技藝。（圖／品牌業者提供）

CAMA CAFE 2026年御節咖啡重箱春節禮盒，即日起正式於全台 CAMA CAFE 門市、豆留系列旗艦店與品牌官網電商正式販售。經典單層禮盒售價499元、雅致雙層禮盒售價899元、奢華三層禮盒售價1,699元（門市購買憑 APP 會員享優惠價1,288元），大量購買亦有９折至85折不等的專屬折扣。充滿日式文化底蘊，為春節創造儀式感，滿足重視職人與藝術品味的消費者送禮需求。

CAMA CAFE在三層禮盒分別選擇各有浸泡式咖啡，安排對應的和風小點進行品飲搭配。（圖／品牌業者提供）

又到了煩惱過年該送什麼新春禮盒的時刻。餅乾、糖果是不是已經送到有點膩了呢？Cofit 今年首次推出「健康加馬 新春禮盒」，嘗試跳脫傳統保健品禮盒框架，透過設計感十足、配色搶眼的時尚視覺，讓禮物在年節送禮中不再被埋沒於「禮物山」，也重新翻轉「保健品只適合送長輩」的刻板印象。

Cofit首推設計感新春健康禮盒 ，主打商品全齡適用，還再送可愛收納袋。（圖／品牌業者提供）

在產品挑選上，Cofit 避開需要額外說明或具高度族群指向性的品項，選擇更貼近多數人日常所需的蛋白飲與益生菌，降低收禮後的使用門檻； 同時搭配訂製的 Cofit 愛心收納袋，象徵新的一年健康「袋」著走。

Cofit新春禮盒內附質感環保收納袋，讓健康心意隨身陪伴，更具實用價值與永續理念。（圖／品牌業者提供）

瞄準農曆新年買氣，博客來自即日起至1月31日推出「黃金月-你的金色主場」，主打過年新品、禮盒、招財好運商品和冬季保暖必備品等「九大單元」，參展商品下殺6折起，滿足送禮、採購、討吉利等新年需求，活動期間再加碼「天天領E-Coupon」、「週末發發點」、「滿萬送千」、「滿額抽黃金」四重回饋，與多家銀行、多種支付最高11%回饋。博客來觀察，年節相關商品以「開運、實用、具設計感」為消費關鍵字，其中，紅包袋、春聯、馬年造型小物最受歡迎，同時帶動居家佈置、收納與斷捨離相關商品買氣，設計師款式或可愛IP買氣尤為亮眼，博客來今年推出獨家限定款「閱見豐收紅包袋組、春聯組」，送上閱讀與生活的美好祝福。

博客來黃金月九大主題滿足新年需求，天天領E-Coupon、滿額抽千元折價券、黃金金片。（圖／品牌業者提供）

【點睛品】馬上招財黃金金片。（圖／品牌業者提供）

博客來黃金月同步推出「每日24h金光選購」單元，每日精選一品熱銷爆款，超殺6折起、24小時接力登場；「VIP私藏禮遇」為回饋長期支持的忠實會員，針對白鑽會員推出特談限量商品與深度折扣；「黃金書庫 新書搶讀」掌握新書先機，嚴選2025年末至2026年最受注目的新書；「年終犒賞」網羅高單價 3C 家電、國際精品與深度自我提升書單，年終自我回饋；「送禮金典」精緻禮盒、品味選物，親友歡聚或商務往來送禮熱門清單；「冬日金色暖流」涵蓋保暖、質感、療育專區，精選居家保暖用品、滋潤護膚品及暖心鍋物料理包；在「好運預熱中」掌握2026年運勢，匯集生肖運程、塔羅占星書籍與開運擺飾，精準布局新的一年。

博客來-閱見豐收紅包袋。（圖／品牌業者提供）

讓你新年好運「馬」上來！全台誠品書店「丙午年節展」特搜近3萬件應景馬年好物，像是熱銷全球的坐姿伴偶Dreams Posture Pal限定款小馬寶寶，在新的一年陪你朝著目標一路奔馳；不一定最厚，但肯定最可愛！知名IP品牌三麗鷗最新「咬著胡蘿蔔的馬」、以及超適合送給年度最想感謝MVP的「馬年勳章」造型紅包袋一次擄獲大小朋友的芳心；台灣文創品牌「furimuri」也以旋轉木馬的歡樂意象搭配細膩插畫風格推出「一期一會馬年紅包」，帶來溫柔又不過於喧鬧的喜氣氛圍。

佳墨馬年斗方及春聯系列-誠品書店「丙午年節展」。（圖／品牌業者提供）

誠品書店松菸年貨大街及R79「馬上行運」年節特別企畫也同步熱鬧登場，更特邀台灣3大知名插畫家帶來一日似顏繪快閃！包含IG擁有破9萬追蹤的療癒系插畫家Dory、以趣味民俗復古風設計備受關注的唐葫蘆姑娘及人氣LINE貼圖「常態分佈」作者colaka可樂果，用3種截然不同的風格帶給你獨一無二的開春紀念。

誠品R79「馬上行運」年節特別企劃1/31邀IG擁有破9萬追蹤的療癒系插畫家Dory帶來一日似顏繪快閃。（圖／品牌業者提供）

還有百款年菜限時5折起！連續3年獲米其林推薦的錦霞樓，與入選日本米其林指南的鰻魚名店四代目菊川等逾100款年菜年貨禮盒，誠品線上即起接受預訂。

更多三立新聞網報導

日本幸福縣頂級和牛登台 福井「三星若狹牛」、龍蝦和牛肉麵限定開吃

士林不只有大香腸、還有「大」圓環！網熱議：台灣人懂嗎？

還沒冷完？氣象署針對4縣市再發低溫特報 這時段氣溫10度以下

把加州陽光端上桌！寒舍艾美TIPSY Sparrow推西岸日光早午餐

