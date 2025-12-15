全家咖啡渣變再製原料 攜手鴻海等組聯盟創收益

（中央社記者何秀玲台北15日電）全家便利商店宣布，攜手鴻海與循環經濟業者鴻旭科技等跨產業夥伴，組建「咖啡渣循環再生大聯盟」，以全家產生咖啡渣為起點，串聯乾燥、回收、再製商品的路徑，可減少廢棄物處理費，讓咖啡渣轉為具經濟價值的再製原料。

全家今天舉辦咖啡渣循環再生大聯盟記者會，總經理薛東都表示，據統計，全台民眾每年飲用約37億杯咖啡，產生大量咖啡渣，其中逾1/4來自超商；全家年銷售2億杯咖啡，產生超過6000噸咖啡渣，廢棄物清運處理費新台幣上億元，對環境保護與營運成本都是重大課題。

廣告 廣告

他說，咖啡渣因高含水易發霉特性，難以進行大規模有效回收，且因法規被適用為一般廢棄物，需特定業者方能進行清除處理；業界受限於此，過往咖啡渣回收利用，多為單點實驗與單次專案。

他透露，今年在環境部特許下，全家為首個提出咖啡渣自主管理方案的零售通路，並攜手鴻旭科技、鴻海集團等跨界結盟；鴻旭開發「智能咖啡渣乾燥機」，將咖啡渣含水率降至10%以下，並利用全家貨車回程空趟，載運乾燥咖啡渣供應給跨產業夥伴，可減少86%運輸碳排，也能提供穩定再生料源，打造「黑金變綠金」循環路徑。

全家主管表示，乾燥咖啡渣第一階段將由光隆實業提煉咖啡渣萃取液，為保養品原料；剩餘固體咖啡渣由鴻旭、鴻海集團、興采實業（4433）、蔚來美好、皇家竹炭、達鋼馨等廠商進行再生及運用，包括鴻海集團將咖啡渣活性碳濾網和濾芯，回用於廠區；鴻旭再製的濾水器濾芯則回流至全家店舖使用。

皇家竹炭、蔚來美好則將其轉製成低碳木炭，餐飲通路達鋼馨則依需求導入木炭使用；興采實業製成咖啡紗，打造全家夥伴制服。

薛東都說，明年上半年將有2200家全家店舖加入，可供應至少3000噸咖啡渣，讓咖啡渣成為「有收入」的再製原料；扣除成本後，加入咖啡渣回收的加盟店每月可增加收益。全家也邀請味全、UCC等夥伴加入，擴大原料規模。

此外，談到展店計畫，薛東都表示，全家店數今年前11月淨增近150家，明年展店規模預估也約150家；對於競爭同業陸續推出多元店型，全家將視外部環境變化所帶來的機會與商機進行布局。（編輯：張良知）1141215