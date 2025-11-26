全家啟動億元茶飲升級工程 千家門市推智能膠囊茶機

（中央社記者何秀玲台北26日電）全家宣布啟動全台千店茶飲億元升級工程，自有茶飲品牌「Let’s Tea」攜手製茶大廠桔揚集團，推出市場少見「智能膠囊茶機」，推現煮精品茶，今年底前將於全家1000間店販售，要以店點多與24小時營業優勢，搶食路邊手搖飲市場，期望明年現做茶飲業績成長2成。

全家今天舉辦「啟動茶飲億元升級工程」記者會。全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成指出，全家布局茶飲市場逾10年，去年全店導入封膜機並優化製杯流程，今年初更瞄準無糖茶飲趨勢推出新品，帶動茶飲業績明顯成長；雖然現做茶飲銷售占比約2%，相較咖啡占比10%尚有落差，但業績持續向上，近3年每年業績均維持雙位數成長。

他說，為了擴大現做茶飲版圖，也看好茶飲是鮮食最好搭配的商品，全家攜手桔揚集團，投入新台幣億元研發煮茶設備，推出「智能膠囊茶機」，具備小機身、省勞務、多品項等優勢，約70秒可快速煮茶出杯，不但可提升店鋪空間效率，也優化出杯效率，近期快速導入千店，明年將擴大規模至3000店。

林鴻成指出，現煮茶飲未來有3個發展方向，包括茶飲與相關原物料朝向精品化；健康意識高漲，無糖茶漸成即飲市場主流趨勢；第3則是無咖啡因飲品持續受民眾青睞，因此本次推出的茉莉茶與蕎麥茶等2大明星茶款，即是以精品茶概念切入市場，希望為全家現做茶飲版圖注入新成長動能。

此外，統一超今年6月宣布進軍街邊型手搖飲市場，在信義區推出旗艦店「不可思議茶Bar」。至於全家是否有開街邊店計畫，林鴻成說，內部雖有討論，但目前還未有開店計畫，希望先以提升茶飲品質與產品穩定度為優先，之後再思考是否需要以不同面貌與消費者接觸。

至於統一超則2014年起以手搖飲模式販售「CITY TEA現萃茶」，於多家門市陸續導入「單杯萃茶機」，主打24小時都有手搖飲，將「CITY TEA現萃茶」推升為業績億元級俱樂部。除了「CITY TEA現萃茶」之外，也推出另一個茶飲品牌「不可思議茶BAR」，以特調茶為主打，延伸含奶系、奶霜、咀嚼感等多元型態，並可客製化調整冰度、糖度。

統一超表示，雙茶品牌導入AI製茶設備，並以貼近手搖飲專門店風味與通路便利優勢，服務據點已遍布全台超過3500處商圈，今年業績已較去年同期成長近3成。（編輯：潘羿菁）1141126