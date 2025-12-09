全家就是我家！超商店員自刷帳單銷帳未繳錢 下場慘了

台中全家超商莊姓店員，去年3月以收銀機銷帳自己的汽車貸款、信用卡分期等費用共5萬1391元，台中地院依詐欺罪判處應執行5月徒刑。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中全家超商莊姓店員，去年3月趁同事值班時走入結帳櫃台，自行操作收銀電腦設備代收繳費功能，刷取自己的買車貸款、手機通信費、購物分期等費用共4萬4650元，完成帳單銷帳，卻未將款項繳入收銀機台內，同天返家後，又傳Line給值班同事，請他完成兩筆卡費銷帳，同樣未將6741元的款項繳入收銀機台內，經朱姓老闆發現後報警提告，台中地院依詐欺罪，分別判處4月、3月徒刑，應執行5月。

判決指出，莊姓男子2024年3月擔任全家超商台中一家門市的店員，卻在3月19日凌晨2點多，趁邱姓同事值班時走入結帳櫃檯，自行操作櫃檯收銀電腦設備感應條碼代收繳費功能，接續刷取其手機內的數位帳單繳費條碼，包括汽車貸款7266元、行動電話門號費用4487元、購買手機分期6426元、購買商品分期5784元，7筆的費用共4萬4650元，完成帳單銷帳，卻未將款項繳入收銀機台內。

莊男食髓知味，當天凌晨4點37分，再度用Line打電話給值班的邱姓同事，並傳給他兩筆，分別3366元、3375元的信用卡刷卡費用數位帳單繳費條碼，順利完成帳單銷帳，卻未將總數共6741元的款項繳入收銀機台內，經朱姓老闆發現後報警提告。

莊男於警詢、偵查、和台中地院審理時都坦承不諱，台中地院法官認為，莊男未經同意將未收取款項的虛偽交易資料輸入收銀機電腦設備，以此不正方式製作財產權取得紀錄，觸犯非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，共兩罪。

法官審酌，莊男欠缺尊重他人財產權的觀念，非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄，背棄店家信賴，共刷取5萬1391元，審酌犯後坦承犯行，犯後未與告訴人調解或賠償其損害，兼衡有多次詐欺前科，兩罪分別判處4月、3月徒刑，應執行5月，並沒收5萬1391元犯罪所得，可上訴。

