全家搶攻返鄉商機 北車、高鐵商圈限時限量開賣「蛋黃酥界愛馬仕」

「全家」2月2日起於北車、高鐵商圈限定8店舖開賣「陳耀訓紅土蛋黃酥禮盒」。全家提供



鎖定春節返鄉人潮，全家便利商店搶攻「返鄉商機」，今天宣布自2月2日至2月14日，限時13天於全台指定8間交通樞紐型店舖，快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，採每日限量供應，讓消費者無須預購，也能在返鄉途中就近入手話題伴手禮。

全家表示，本次販售據點鎖定北車與高鐵商圈，包括台鐵南店、台鐵北店、高鐵一店、北車捷運店及台北101店等5家門市，活動期間每日供應；另台中新高鐵店、板橋車站店及工業三店則採指定日期快閃販售，實際供應資訊依門市現場公告為準。

廣告 廣告

「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」嚴選丹麥LURPAK奶油、日本熊本麵粉，搭配醃漬22天的紅土鹹蛋黃與減糖豆沙，外皮酥香、內餡濕潤不膩，展現世界冠軍職人級烘焙工藝。禮盒包裝則由三金設計師方序中操刀，以「春」為主題，透過紅色漸層象徵日出曙光與新年祝福，兼具送禮與收藏價值。

除話題伴手禮外，全家也同步祭出春節送禮優惠，集結超過200款特色禮盒，涵蓋Let’s Café嚴選、人氣IP聯名及日本金賞伴手禮。其中Let’s Café綜合夾心薄餅禮盒主打法式貓舌餅口感，並加贈以回收材質製成的品牌提袋，提升送禮質感。

全家表示，即日起至3月3日，禮盒任選2件9折、4件85折，使用指定支付工具再享任2件88折優惠，期望成為消費者春節拜年送禮的「神隊友」。

更多太報報導

台股早盤重挫逾500點！力守3萬2 台積電跌至1780元摜破5日線

川普警告英加和中國做生意「很危險」 威脅對加國飛機課50%關稅

馬斯克SpaceX拚史上最大IPO 考慮與特斯拉或xAI合併