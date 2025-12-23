全家春節福袋共41款登場！249元就能抽BMW、iPhone

「全家」福袋將於 12/25 起兩波接力登場，總計款式41款，總獎額突破 2000萬。全家提供



歲末年終福袋檔期正式開跑，全家便利商店春節福袋又來了！這次一口氣推出橫跨兩波、合計41款的年節福袋，售價自249元至1,599元不等，並以「抽BMW」作為年度最大話題亮點，搭配多層次抽獎與高回饋內容，成功吸引市場關注。

全家今年首波主打的「2026潮流全家福袋」，將自12月25日起於全台門市同步開賣，每袋售價249元，共推出馬年新春款、hahababy聯名款及懷舊茄芷袋款三種設計，袋身採不織布材質，兼顧實用性與收藏價值。內容物方面，每袋皆內含市值超過250元的零食與飲料組合，並隨機加碼FamiCollection商品卡，單袋最高實際價值可接近500元，主打「開袋即有感」，即使不為抽獎而來，也能在基本內容上獲得回本體驗。

在抽獎設計上，今年全家福袋全面升級，所有福袋皆附「福運抽獎券」，可即開即抽30台iPhone 17 Pro、10克黃金及5,000元全盈購物金等獎項；完成序號登錄後，還可再加碼參與頭獎抽選，豪抽市值約199萬元的BMW iX1純電運動休旅，透過高價實體大獎，進一步放大社群討論熱度。

值得注意的是，全家今年首度將理財概念導入福袋內容，與永豐金證券合作推出股票禮品卡，讓消費者在開箱福袋時，即有機會獲得ETF或台股投資金，並為新戶設置保底回饋機制，讓「試手氣」延伸為投資入門體驗。同時，福袋內也隨機加碼泡泡瑪特公仔、藍牙音箱及中華職棒應援商品等選物，結合療癒與實用，提升整體開箱儀式感。

除首波潮流福袋外，全家也預告第二波福袋將於1月7日接力登場，一口氣推出38款肖像與品牌聯名福袋，集結Care Bears、三麗鷗、迪士尼、褲褲兔、小白虎及黑虎蝦等多個人氣IP，商品類型橫跨造型毯、收納包、摺疊推車，以及14吋至26吋前開式行李箱，價格帶自199元至1599元，明確鎖定送禮需求與可長期使用的消費族群。

其中，FamiCollection品牌福袋內容包含限定磁吸招牌小燈箱、福袋限定款中筒線襪、富士山圖樣手帕巾，以及首次亮相的日系文具與3C筆電收納包，部分組合還隨附日本全家優惠券，對近期有日本旅遊規劃的消費者而言十分有吸引力。

此外，全家更同步推出多項會員加碼活動，自12月25日至1月13日，購買指定福袋可參加APP集章活動，集滿可兌換50元購物金；即日起至1月27日，還可參與APP抽獎趣活動，連續6週每週抽出10萬元現金，為年節試手氣再添話題。

