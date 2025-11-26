全家智能茶機攻茶金 首月千家店舖喝得到

國人對茶飲的需求愈來愈強，超商、手搖飲店紛紛搶攻「茶金」。全家便利商店聯手製茶品牌「桔楊集團」開發「智能膠囊茶機」，只要70秒就能快速完成煮茶，預計1個月內導入全台1,000家店舖。7-ELEVEN以飲茶優惠迎戰，指定飲品第2杯半價。清心福全、日出茶太不甘示弱，端出溫熱茶飲分庭抗禮。

台灣將茶飲文化發展極致，不僅街頭巷尾有各種「手搖飲」店，隨著健康意識抬頭，近年更流行起「無糖茶」，對茶葉品質愈發追求與講究。全家便利商店今(26)日宣布，攜手擁有35年製茶經驗的「桔楊集團」，投資上億元研發出市場首見的「智能膠囊茶機」。機身寬度僅14公分，可設置在各種類型的全家店鋪，運用「雙段式AI萃茶技術」、「獨家充氮保鮮技術」，放入膠囊後70秒就能煮茶出杯，省下店員的多餘勞務。

全家便利商店表示，全家布局茶飲市場超過10年，自有茶飲品牌「Let’s Tea」共有原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶等4大產品線，除了在各店鋪配置封膜機，提供消費者「搖一搖」的品茗體驗，全新煮茶設備「智能膠囊茶機」更能滿足消費者對現煮茶的喜好，預計1個月內進駐全台1,000家店舖，1年內擴大至3,000店。

首波現煮精品茶共有4種口味，其中首推「五窨茉莉茶后」，使用新鮮茉莉花反覆薰香，經過5道繁複窨製，讓茶飲散發出細緻花韻與清新茶香。其他還有「金焙蕎麥茶」、「五窨茉莉醇奶茶」及「金焙蕎麥醇奶茶」，售價分別為40元、55元。12月9日前同系列任選買1送1，並於APP隨買跨店取祭出買5送5限時好康。

7-ELEVEN打造「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR」雙品牌，依照不同商圈特性在不同門市販售，服務據點已經突破3,000家、550家，即日起全新優惠登場。不可思議茶BAR於12月9日前，主打茶拿鐵/奶茶系列指定品項第2杯半價，11月28日至30日熱梔子花青茶/熱金焙烏龍茶王買2送2，情人果/蘋果系列2杯120元，12月10日至23日全品項第2杯半價。憑ATM小白單，享CITY TEA咖啡珍珠歐蕾、熱梔子花青茶、黑糖珍珠撞奶買2送2優惠。

街邊手搖飲氣勢不落人後，清心福全力推白韻杏仁鮮奶、白韻杏仁奶、白韻杏仁頂級可可等3款杏仁系列茶飲，選用特級杏仁粉製作，略帶沙沙的口感正適合在冬天享用。日出茶太靜岡抹茶系列飲品新升級，抹茶濃度提升，還能加入「雙色抹茶紅豆湯圓」與「紫薯雲頂奶蓋」；明(2026)年1月18日前推出「MERRY CHRIST抹S」杯。

