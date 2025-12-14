全家最強聯名鮮食「限時1元」上架 網誇好吃直接嗑3碗

全家近期新推的聯名鮮食掀起社群討論。（資料照）

超商鮮食推陳出新，為打造市場差異化，紛紛聯手高檔餐廳、米其林名店推好料，並主打親民價格吸引大眾嘗鮮。有網友在臉書社團提到，全家近期打造出一系列最強聯名鮮食，猛誇好吃到可以直接嗑3碗，尤其現在還有「1元」好康，消息一出，很快就湧入大批人按讚，直呼「香麻涮嘴，CP值又高！」

一名網友在臉書社團「全家便利商店 ／ 7-11 超商新品＆好物分享區」表示，全家最近與米其林必比登推介的台味名店「雙月」推聯名餐點，其中辣中帶麻的「愛恨椒芝麵」讓他一吃久久難忘，「醬很香，是辣醬混麻醬的感覺，辣度是小辣，而且也太會取名字了，愛恨椒芝，全家點數夠的話可以用1元嘗鮮！」

廣告 廣告

全家與雙月攜手推出4款美味餐食，指定款還能用點數＋1元帶回家。（全家提供／朱世凱台北傳真）

不少人看完紛紛在底下留言，「這款超好吃」、「水準很高，會想回購」、「麵好吃、湯汁也很夠」、「滿像老虎麵的，價格也不會太貴」、「這個真的很好吃！」，也有人在PTT發文稱讚，「雙月的醬確實厲害」、「好好吃，很有嚼勁的麵，忍不住吃掉3碗」；不過也有人表示，「份量可以再多一點」、「好吃但吃不過癮」。

據悉，全家與雙月合作將餐廳經典人氣料理、獨家秘製的剝皮辣椒特色料理帶進便利商店，除了「愛恨椒芝麵」外，還有「蛤蜊燉雞腿湯」、「香菇油飯」、「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」等暖胃美食，現在App購買指定商品，用6000至7000點數加1元就能帶回家。

更多中時新聞網報導

李奧納多《一戰再戰》金球領跑

失言「案發現場」受訪 徐乃麟：沒人敢接話

NBA》三巨頭累趴 快艇晚節又不保