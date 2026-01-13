全家本週2時間播「花家黑魔法」助中獎 網笑：老祖宗保佑我

台北市 / 林彥廷 綜合報導

被網友稱為「發財神曲」的《花木蘭》插曲〈以妳為榮〉，再次於社群中掀起話題，不少人祈求在尾牙、春酒中獎好運，而全家便利商店小編今（13）日表示，「店內將會不定時播放中獎神曲《花家黑魔法》，助攻你尾牙中獎的第一家便利商店」。

不少網友都會在公司舉辦尾牙時播放「老祖宗保佑我」，祈求中獎，這股風潮也曾被台灣迪士尼Disney+小編製作成圖文PO到社群中，表示「《花木蘭》列祖列宗顯靈啦！尾牙包中都市傳說，幫大家準備好了，請一路播到春酒不用謝。超越美輪明宏、花家黑魔法」、「吃飯洗澡睡覺24hr老祖宗保佑我單曲循環！」、「不要小看祖先的力量」。

而全家小編今日發文表示，全家即日起，店內將會不定時播放中獎神曲《花家黑魔法》，「將瘋成助攻你尾牙中獎的第一家便利商店」。小編也透露，本週三-週五播放時間為12:20 / 17:20，播放英文版〈Honor To Us All〉。

