全家東京住半個月！歐陽妮妮哭曝「兒國外發病」慘況：人生第一次

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星歐陽妮妮嫁給張書豪後育有一子，家庭生活美滿，近來，歐陽妮妮帶著兒子到日本找親戚，而她除了分享半個月的點滴外，還提到兒子在東京時得到腸胃炎的慘況。

歐陽妮妮透露在日本這段時間，她幾乎每天外出都會替兒子精心打扮一番，還曬出多張全家出遊的合照，玩得不亦樂乎，不過兒子在日本期間得到腸胃炎，讓歐陽妮妮首次體驗支付計程車清理費，就獻給這趟東京旅程，雖然兒子在旅程最後痊癒，但卻傳染給歐陽妮妮全家人。

包括歐陽妮妮本人、張書豪以及爸爸歐陽龍全都中標，為此，歐陽妮妮還附上一個落淚的符號，表達內心感受，至於家人的身體狀況，歐陽妮妮表示「我們都好啦」，顯見身體沒有大礙。

歐陽妮妮全家到東京找親戚。（圖／翻攝自IG）

