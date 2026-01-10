全家海神與「神隊友」簽約 提供球員專業理財服務

（中央社記者林巧璉高雄10日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神隊今天與在地保經公司簽訂「神隊友」加盟合約，未來除了贊助商身分，也提供球員專屬理財規劃，盼能讓球員職業生涯有更完整支持。

全家海神隊今天與新北中信特攻隊在主場比賽，賽前舉辦簽約儀式。海神隊執行長李偉誠說，全家海神隊一直希望成為高雄人的驕傲，更希望成為資源彙整平台，與在地產業合作並回饋高雄；同時持續走訪偏鄉學校，推廣運動風氣。

李偉誠表示，雙方從去年開始合作，過程中有了更多認識，這次以球員加盟形式簽約，也象徵將有更深度的合作。過去雙方一起舉辦過多場公益活動，未來將持續攜手合作發揮公益力量，讓海神隊的運動員身影到高雄各個角落，也盼獲得更多在地企業支持，一起為高雄爭光。

簽約儀式時在地保經公司董事長黃奕綱從李偉誠手中接過背號1號的球衣，黃奕綱笑著說，獲得象徵球隊核心地位的1號球衣非常光榮，雖然不是直接上場拚命，但可以發揮專業提供球員更多協助，讓球員沒有後顧之憂地在場上拚命。

黃奕綱接受媒體聯訪時說，與海神隊從去年開始合作，此次簽約不再只是贊助身分，而是化身球員與球隊的關係更加緊密。運動員的職業生涯不像其他工作可長可久，正確的理財規劃能讓球員的生活更加穩定，去年起已提供不少球員諮詢服務，未來也會討論以講座方式服務更多球隊工作人員。（編輯：黃世雅）1150110