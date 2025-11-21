全家爆惡鄰「隨地大小便」！楊宗緯二度發聲不忍了 硬起來宣布提告

娛樂中心／台北報導

47歲「星光一班」歌手楊宗緯今年8月傳出在大陸表演時不慎摔落舞台，他因此暫停工作、回台灣休養，近日卻傳出被鄰居爆料行為乖張、占用公用空間，讓左鄰右舍不滿。對此，楊宗緯20日二度發聲，曬出報案證明單宣布要提告。

楊宗緯曬出報案單提告。（圖／翻攝自微博）

楊宗緯微博再度公開發聲，用文字寫下：「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。我們的生活、情緒、未來，我們自己定義。」並謝謝游毓蘭委員、郭麗安校長等人，「正因為受妳們風骨的影響，才讓我有繼續發光的動力」。

而針對爆出惡鄰居風波，楊宗緯先前也曾透過微博做出回應，他嚴正否認所有爆料內容，強調自己與家人從未做出被指控的行為，質疑部分資訊遭到刻意扭曲。他進一步呼籲外界應基於事實判斷，不要被不實爆料帶風向。楊宗緯同時也透過議員影片與鄰居訊息反擊指控，他強調自己願意持續改善社區狀況，也呼籲外界保持客觀冷靜。事件仍待社區與管理單位後續調查釐清。

