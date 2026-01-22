全家狂虐12歲女 關廁所、拿開水燙...福建繼母被判死

當時12歲的琪琪因離家出走，被繼母許金花強行捆綁並關押在莆田市華亭鎮的一間廁所。（圖／翻攝自微博@成小直）





中國福建女子許金花遭到指控，她涉嫌將12歲繼女琪琪（化名）關在廁所進行虐待長達17天，期間涉及毆打、逼她吃屎尿、拿開水燙傷等慘無人道的對待，最終導致琪琪受到外傷併發感染及長期飢寒，造成急性循環衰竭死亡。福建省高級人民法院去年做出判決，判處許金花死刑，並在1月20日執行。

根據《中國新聞周刊》、《上觀新聞》報導，判決書指出，此起事件發生在2023年12月間，當時12歲的琪琪因離家出走，被繼母許金花強行捆綁並關押在莆田市華亭鎮的一間廁所。在此期間，琪琪持續遭受許金花毆打、逼她吃屎尿，再用頭撞牆，讓她挨餓受凍及開水燙傷等種種虐待，在長達17天後，琪琪最終因身體急性循環衰竭，不幸離開人世。

更可惡的是，生父劉江也有參與虐待女兒，他也有協助許金花網購1600片瀉藥，並強迫女兒服用。琪琪的生母白女士透露，在女兒離世後，她曾向法院提交民事訴訟，向許金花及琪琪生父劉江提出喪葬費、精神損失費等約20萬人民幣（約為90萬9,068元新台幣）的賠償，但因涉及律師更換問題，白女士已決定放棄民事訴訟，她坦言，「即便拿到賠償，也無法換回女兒的生命」。

2025年4月，莆田市中級人民法院針對此案做出一審判決，並依故意殺人罪、虐待罪，判處許金花死刑。生父劉江則以故意傷害罪，判處5年有期徒刑，再依虐待罪判處1年有期徒刑，合併執行5年6個月。

一審判決後，許金花和劉江均提出上訴。2025年11月11日，福建高級人民法院二審宣判，維持對許金花死刑判決。至於劉江的判決，法官則認為原審量刑偏輕，啟動審判監督程序。最終，福建高院再審宣判，維持許金花死刑判決，並對劉江犯下故意傷害罪，改判有期徒刑13年、剝奪政治權利2年；維持其虐待罪原判1年，決定執行有期徒刑13年6個月、剝奪政治權利2年。

生母悲喊：女兒回不來了

琪琪的生母白女士聽聞判決結果後，表示「琪琪也算能稍稍安息了，但我沒有半分報復的快感，即便這個惡魔得到了應有的懲罰，但我的女兒永遠回不來了」。

