全家盟稱轉介專校是好事 全教總籲先解決人力不足

校園霸凌事件頻傳，有立委提案，希望對評估高風險、須轉換學習環境的學生，強制轉介至專責學校。家長團體認為，讓高風險學生到專責學校，經過學習輔導後再回歸一般學校，這是很好的方向。教師團體則說，重視學習權益可以討論，但如何定義跟評估需要各界討論，不能倉卒上路，短期內應先處理校安人力不足等問題。

全國家長聯盟榮譽理事長黃正銘指出，目前青少年從關懷院或感化院出來後，直接回到學校上課可能有銜接的問題，尤其是犯罪年齡下降，如果直接把高風險的學生往學校一塞，恐怕會造成學校負擔，也可能影響其他學生的學習。

黃正銘認為，把高風險學生強制轉介至專責學校是好議題，由專責機構負責銜接，讓從關懷所或收容所出來的青少年，經過中途機構輔導學習一段時間後，再回歸一般學校學習是比較好的做法。

全教總理事長侯俊良表示，重視學生校園安全是好事，但相關規範如何制定，例如如何定義高風險學生、嚴重處理程度、如何評估等，這都會是問題，尤其是此事牽涉到學生學習權益，不見得這樣方式就能解決校園安全問題。

侯俊良提到，教育部現在推動融合教育，像是特殊教育生融入一般生教學，學生有學習的權益，一旦專法上路，要如何定義規範跟強制執行，甚至可能衍生校園歧視問題，這些面向都需要審慎評估。

他強調，重視校園安全，讓學生能有安全學習環境都是好事，這件事情提出來需要經過各界討論、評估，不能倉卒立法實施，短期內應該優先處理校園安全人力不足。