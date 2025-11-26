全家砸億元茶飲升級 目標明年銷售成長2成

▲全家攜手台灣製茶龍頭「桔揚集團」，共同研發市場首見的「智能膠囊茶機」，預計一個月將導入全台1000間全家店舖。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 全家旗下茶飲品牌Let’s Tea宣布投資億元推動茶飲升級工程，並攜手台灣製茶龍頭「桔揚集團」，共同研發市場首見的「智能膠囊茶機」，預計一個月將導入全台1000間全家店舖。全家表示，現飲茶目前銷售確實不像咖啡這麼高，「我們在持續做努力」，目標明年整體銷售佔比增長2成。

全家攜手擁有35年製茶經驗的「桔揚集團」，依便利商店需求量身打造「智能膠囊茶機」，具備「小機身、省勞務、多品項」三大優勢，機身體積僅寬約14公分，且70秒快速煮茶出杯，並可靈活變換茶款，再搭配「雙段式AI萃茶技術」、「獨家充氮保鮮技術」，完美還原職人手沖茶的層次香氣，為「全家」布局茶金市場的關鍵王牌。

▲「智能膠囊茶機」具備一鍵出茶、平均70秒快速出杯的特性，繁忙的現代人能輕鬆享受一杯療癒現泡好茶。（圖╱全家提供）

據2025年Worldpanel消費者指數指出，無糖即飲茶市場銷額年增12%，顯見無糖茶輕飲風潮席捲即飲市場，消費者對茶葉品質也愈發追求與講究，瞄準無糖茶漸成即飲市場主流趨勢，全家首波主打兩大明星精品茶款：「五窨茉莉茶后」及「金焙蕎麥茶」，另同步推出奶茶新品「五窨茉莉醇奶茶」及「金焙蕎麥醇奶茶」，滿足不同消費族群的飲茶偏好。

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，全家現在正積極發展現飲茶，全家便利商店現煮茶在近三年大概每年都有兩成的成長，也在積極尋找給消費者更優質、更精品的茶飲，不過，目前暫整體商店銷售佔比其實仍然沒有像咖啡這麼高，這個也在持續努力，整體佔比大概接近2%左右，目標在這個既有成長的基礎底下，希望再增加2成的成長。

林鴻成指出，這次推出這樣的膠囊茶機，與消費者接觸的是無糖茶、原茶的部分，總共有四款，原茶再加上咖啡用奶的牛奶，就可以升級成奶茶，所以一共冰飲、熱飲「大概會有16種品相可以推出。」

他說，全家在10月20日已經開始在做一些布機了，這個機台是用最小的機身、坪效、用較高技術的門檻，來做商品的開發，這次布局一千台，大概北中南都喝的到，甚至離島也有店舖可以買得到。

林鴻成也透露，10月20日已經開始在試賣現飲茶，目前銷售最好的就是五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶，之後也會透過這個機台在原茶的部分加入珍珠等配料，或是加果汁升級成果茶，都在陸續做相關產品的研發。

▲智能膠囊茶機運用「AI科技煮茶」、「膠囊封裝保鮮」兩大關鍵技術，以70秒現泡技術重現職人級茶香。（圖╱全家提供）

另外，林鴻成提到，這台機台最重要的除了現在基本40元的原茶，由於桔揚集團有很高的採茶、採購能力，因此在明年一月，也會推出高端的高山茶「梨山茶」，帶給消費者頂級高山茶的口感體驗，杯款也會有高山茶的情境設計，給消費者煥然一新的絕妙感受，都會「陸陸續續推出」，甚至高端高山茶推出之外，也會有一些花草茶產品的開發。

