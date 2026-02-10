全家砸百萬改名轉運！陳小春「政協身分」曝光成焦點

陳小春真實姓名曝光。（圖／翻攝自微博）

58歲香港男星陳小春近日以惠州市政協委員身分出席會議，桌上名牌顯示本名「陳泰銓」，意外引發網友熱議，也讓他多年前改名一事再度成為話題。從昔日《古惑仔》中的「山雞哥」，到如今活躍政壇，讓不少粉絲笑稱：「以前你教我混社會！現在你卻上岸了！」

據了解，陳小春與應采兒約在2020年正式完成全家更名手續，並同步更新身分證等法律文件，同年2月也曾悄悄在社群平台簡介中換上新名字。傳出夫妻倆為求轉運，重金聘請姓名學大師陳咢魁操刀規劃，全案花費約100萬至400萬港幣(約台幣400萬至1600萬)，砸重金改名。改名後，陳小春由原名「陳小臻」更為「陳泰銓」，應采兒（原名丁文）則冠夫姓改為「陳丁冉兒」，長子Jasper也從「陳胤捷」改名為「陳昊廷」。

改名完成後，陳小春事業發展明顯回溫，人氣再度攀升。近年積極參與大陸綜藝節目，其中在《披荊斬棘的哥哥》表現亮眼，成功組團並站上C位，再度翻紅，身價與曝光度同步上漲。除此之外，他也持續拓展演唱會、代言與綜藝版圖，有傳聞指出其身家已累積約18億元台幣，改名後的「好運效應」讓外界津津樂道。

除了演藝事業穩定發展，陳小春近年在政壇表現同樣受到矚目。他因祖籍惠州，自2014年起擔任惠州市政協委員，長期參與地方公共事務。本次會議中，並多次提出結合演唱會、音樂節與地方觀光的建議，希望透過「演藝＋文旅」模式吸引年輕族群造訪。

