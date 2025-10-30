全家神級飲品爆紅 網讚：好喝到會囤一箱

全家「健康志向飲品系列」因健康口味和1元優惠活動，在社群上爆紅。（圖／翻攝自Google maps）





無糖、低負擔飲品成為主流，全家「健康志向飲品系列」因網友狂讚「好喝到會囤一箱」迅速爆紅。雖然先前App兌點「1元帶走」活動已截止，但門市仍祭出至11月25日任選第2瓶10元的限時優惠，其他超商像是7-11與OK超商也端出咖啡與茶飲加碼，從10月下旬一路接棒。

討論熱度起於臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品＆好物分享區」，有網友分享在全家購入「紅豆薏仁水」後驚為天人，表示紅豆香氣清爽、無糖不膩，從此每天報到；留言區隨即湧入「黑豆決明子」、「桂圓紅棗水」等口味愛好者，稱讚冰過更順口、餐後解膩，也有人分享「三款全制霸」的囤貨心得。

全家指出，該系列主打無咖啡因、配方走天然穀物與草本路線，鎖定想補水、又不希望攝取糖分與咖啡因的族群，瓶裝容量約500毫升、單瓶售價35元；目前門市活動為任選第2瓶10元，等於兩瓶45元帶回。值得一提的是，先前「3000點＋1元」的App兌點方案已於10月28日截止，但仍帶動口碑持續延燒。

網友在臉書社團分享此全家無糖「健康志向」系列飲品。（圖／翻攝自臉書社團全家便利商店／7-11超商新品＆好物分享區）

此系列共有3種口味，「紅豆薏仁水」結合紅豆、薏仁與紅米，訴求清爽易入口；「黑豆決明子」以炒焙黑豆、黑米、牛蒡與決明子疊出溫潤香氣；「桂圓紅棗水」則加入南非國寶茶與羅漢果，帶出自然甘潤與秋冬暖意。網友普遍肯定「無糖也有味道」的風味，但也有部分網友表示，特價期容易回購；若恢復原價，會回到與其他無糖茶飲的取捨。

此外，這波飲品熱潮不僅限於全家，7-11與OK也陸續推出秋冬飲品優惠。7-11在10月29日至10月31日推出多款咖啡「10元多一杯」，包含香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵與鹿兒島濃焙茶拿鐵，兼顧甜感與秋冬系風味；10月29日至11月2日再祭「暖心燒仙草2杯90元」、「琥珀小葉紅茶3杯100元」與「珍珠奶茶2杯99元」等組合，將戰線延伸到熱飲與茶飲族群。OK超商則以10月31日萬聖節限定檔期搶眼球，透過App可享大杯莊園美式、莊園拿鐵、極淬莊園美式與極淬莊園拿鐵「買2送2」。