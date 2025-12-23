全家福袋抽BMW休旅 7-11首創商品許願池

為新的一年打開新局面，各大超商祭出福氣滿滿的活動。全家便利商店推出41款年節福袋，豪送價值199萬元的BMW iX1純電運動休旅，再贈存股開運金；7-ELEVEN首創商品「許願池」功能，並提出2025年7大超商美食趨勢；2026高雄櫻花季音樂節找來韓團BOYNEXTDOOR助陣，中國信託信用卡的卡友可優先購票。

全家一口氣開賣41款年節福袋，首波3款「2026潮流福袋」12月25日起於全台陸續發售，包含「馬年新春款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款」全新設計，售價249元，主打「開袋回本4重回饋」，頭獎則豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅車，總獎項價值突破2,000萬元。更結合金融投資概念，隨袋贈送永豐金證券股票禮品卡，最高可得2,599元存股開運金，適用於指定台股和ETF，新戶保底108元回饋。

7-ELEVEN化身「全民神燈」，首創超商通路商品「許願池」功能，民眾可以自由填寫想在門市買到的產品，提案就有機會引進販售，每月更提供OPENPOINT點數，作為提案商品成功上市獎勵。Foodomo也從12月24日至12月26日發送超商專屬優惠碼「聖誕快樂」，期間買滿329元享9折優待、最高可折100元，不限新舊客戶都能使用1次(滿1,000元折100元)。

7-ELEVEN並回顧2025年7大超商美食趨勢，分別為擴大引進可微波的半熟蛋、半熟溫泉蛋、動福滷蛋、黃金水煮等各種蛋料理；長期推動「國際食飲多元化」，力推東南亞口味商品；積極開發台式料理；重視飲食控制，為外食族設計不同類型的沙拉餐、輕食便當；搶攻「熱鍋夾經濟」，販售蒸地瓜、蒸玉米，以及蒸、烤馬鈴薯；以百元內銅板價加大份量鮮食守護消費者荷包；翻玩甜點創造破億商機。

「2026第3屆高雄櫻花季音樂節」預定3月13日至3月15日在高雄夢時代登場，現場規畫3大舞台活動、櫻花拍照裝置、櫻花食堂等，並請來韓團BOYNEXTDOOR登台演出。門票即日起於ibon售票系統開放中國信託信用卡的卡友優先購票，12月24日下午13:00於ibon售票系統全面啟售。搖滾區中國信託卡友享9.5折禮遇、中國信託uniopen聯名卡持卡人享9.2折，中國信託全卡友一般區再享9折優待。

