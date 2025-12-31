全家福袋狂到沒天理！送「永豐金證券股票禮品卡」秒變股民再抽BMW

全家便利商店今年的福袋陣容龐大，把選擇障礙直接推向天花板，光是春節福袋，就有新春馬年款、IP款hahababy、懷舊茄芷袋款，每袋組合都不一樣，更猛的是，裡面還暗藏了隨機股票金、BMW名車等大獎。

生活中心/綜合報導

跨年後最療癒的儀式莫過於拆福袋，全家便利商店今年的福袋陣容再次玩出新高度，選項多到讓人選擇障礙發作，一口氣推出「春節潮流福袋」、「肖像福袋」、「品牌福袋」三大系列，從199元到1,599元全都包，更狂的是，內容物規模拉到最高，不只塞滿零食周邊，還藏了百萬豪車BMW、以及一秒變股民的永豐金證券股票禮品卡，無論你是零食派、文青派、萌系IP派，還是抱持靠運氣翻身的厭世派，都能在巷口門市找到命定的那一袋，用它來開啟全新的2026年。

CP 值爆棚！三款春節福袋送股票隨機金、抽BMW

誰說超商福袋只是清庫存？這次全家的福袋要讓你挑到「手軟」，光是春節潮流福袋就有新春馬年款、IP款hahababy、懷舊茄芷袋款，三款袋子各有特色，外袋先收集一輪不誇張，內容物更是塞好塞滿，一袋就有泡麵、糖果、零食及飲料共8樣，每袋組合都不一樣，等於「超商版盲包」開起來趣味十足，還可能再暗藏一張全家商品卡，從牧場直送4.0 鮮乳、FamiCollection系列的蜂蜜水870ml、檸檬蜂蜜水870ml到超柔抽取式衛生紙，四款隨機給一種限定贈品，等於買福袋順便補生活日用品，一舉兩得。

廣告 廣告

如果覺得春節福袋太過「務實」，也有可愛爆擊的IP肖像福袋，不只賣萌，還超實用，每一款都想入手。

現在連福袋都可以幫忙理財！全家春節潮流福袋直接放大招，裡面竟然塞了最受討論的「永豐金證券股票禮品卡」，用福袋價就能入手股票隨機金（最高可獲得2,499元），新戶再加碼100元，等於最高能領到2,599元，對投資新手來說完全是入門神助攻。福袋於12/25起在全台門市陸續到店販售，相關抽獎與集章活動則是提前一天搶先啟動，只要登錄隨袋附贈的抽獎券，就能一路參與抽獎到農曆年後，12/24～1/27週週抽10萬元購物金，每週抽1名，共6名；12/24～1/13期間買福袋可參與早鳥集章，兩個章可兌換50元購物金；最終大獎更是狂到不行，3/18將直播抽獎，抽出3名超級幸運兒，把BMW名車開回家。

從三麗鷗、迪士尼、CareBears，再到褲褲兔，這次的IP陣容真的太狠，手腳慢了絕對會捶心肝。而在享受IP帶來療癒的同時，也能同步加入抽大獎的戰局。

可愛IP 肖像福袋從保冷袋到行李箱全都有

另外，堪稱「超商版動漫展」的肖像福袋，今年全家把人氣角色一次排開，讓人懷疑是不是把展場搬進便利商店，包括三麗鷗家族的大耳狗、帕恰狗、布丁狗、美樂蒂、雙星仙子；迪士尼粉絲最愛的三眼怪、毛怪、熊抱哥、杯麵、胡迪與巴斯也沒有缺席；再加上CareBears、Rody、褲褲兔、牙寶、小白虎與黑虎蝦等，全部化身超實用周邊。每一款福袋基本都有紅包袋、資料夾、筆記本，外加不同主題內容物，依價格區分，共有5大系列，各玩各的風格，光是顏值就先回本，可愛到讓人想尖叫，通通都想收藏！

入門款399元就能把帕恰狗摺疊置物箱、美樂蒂包邊絨毛袋或熊抱哥人物鋪棉包帶回家，實用度跟萌度同時爆表；升級到599元、799元，選項更多元，開窗絨毛包、14吋手提箱、箱型保冷袋、人物造型毯、絨毛收納屋等，把喜歡的角色融入生活，心情好一整天；如果想直接走出「主角氣場」，999元有摺疊手推車，1,599元甚至給你26吋前開式行李箱，買了直接開啟一趟可愛之旅。每款福袋也都附有抽獎券，邊拆袋邊療癒、邊抽大獎的爽感一次到位，IP粉真的會買到停不下來。

逾10款品牌福袋 聯名零食、日系文具潮包、羅技 3C全都要

全家的「品牌福袋」也同樣火力全開，小資族以199元就能把可口可樂、M&M、甘樂軟糖等人氣零食一網打盡，保冷袋、巧克力、點心一次全包，入手「潮」酷的周邊；若偏好日系風格，FamiCollection 系列的春節日系品牌福袋、日系文具3C筆電收納包也很有看頭，599元即可帶走水洗牛皮袋、Famimaru零食、全家燈招與多款日系生活小物，或換成文具、3C筆電收納包，特別適合想替辦公桌升級質感的上班族；預算再往上的話，還有699元的佩佩豬、企鵝家族，以及799元的野獸國、樂玩多、JOGUMAN、奶油小熊；鎖定3C補給的人，則可直上999元羅技3C福袋，行動電源、充電器、線材一次補齊，以及可愛控不能錯過的罐頭豬LuLu福袋。所有品牌福袋同樣附上抽獎券，不僅買得快樂，也有機會一抽翻身，開出大獎。

品牌福袋涵蓋文青日用品、時尚潮品、3C 科技，選懌種類眾多，也很值得下手。

如果最近覺得工作壓力山大、生活太苦悶，需要一點宇宙補給的小確幸，或想測試今年運氣有沒有開竅，12/25起，全家的福袋大軍在全台門市陸續上架，絕對值得衝一波試手氣，從入門款到頂規款、從超萌周邊到實用補給，全都比你想像的更超值、更敢送。不妨挑一款福袋順路帶回家，給自己一個開箱驚喜，也替新的一年搏得好運，機會不等人，想買就趁現在，不然喜歡的那款命定福袋可能會比你下班還早消失在貨架上。