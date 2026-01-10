全家福袋瘋搶！內藏「1可愛小物」 網哀：跑5間都買不到

生活中心／彭淇昀報導

全家便利商店近期推出「FamiCollection品牌福袋」，內容物有最近超夯限定磁吸招牌小燈箱，還有福袋限定款的中筒線襪與富士山圖樣手帕巾等等，吸引不少民眾搶買。對此，有網友分享自己跑了5家店都曝空的情況，哀嘆只好放棄了。

全家近期推出「FamiCollection品牌福袋」，內容物有最近超夯限定磁吸招牌小燈箱，吸引民眾瘋搶。（圖／翻攝自全家FamilyMart臉書）

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，本來對福袋心如止水，但一直被燒到，又剛好在超商看到有貨，就又心動了，直呼「能不買嗎？」

貼文曝光後，引發不少網友討論，不少人也都撲空，「App都顯示有貨，然後到門市又都說沒了～爛透了，跑了5家所幸放棄」、「跑了n間都沒了」、「我走遍台南也找不到」、「這個好難買喔，我都沒看到」、「問好多家都沒有了」。

也有不少買到的網友分享，「質感真的很不錯，而且蠻能裝的」、「外袋真的好看又好用耶，而且很耐裝」、「雖然內容物都一樣，但包包跟內容物質感都很讚，毛巾、襪子都是made in日本跟台灣，真的很值得買」、「燈箱很可愛！我買兩個剛好都是不同款」、「有買一咖覺得手感很不錯」。

