全家福袋總獎額破2千萬！開袋即回本再抽BMW、拿股票 開賣資訊一次看

歲末迎新，福袋再度成為全民「試手氣」的年度儀式。全家便利商店看準「快樂消費」與「療癒小確幸」趨勢，今年推出共41款年節福袋，從潮流風、聯名IP到理財元素全面升級。首波3款「2026潮流福袋」將於12月25日起開賣，每袋售價249元，主打「開袋回本」的4重回饋機制，並豪氣祭出總價值超過2000萬元的獎項，包括3台BMW iX1純電休旅與30台iPhone 17 Pro，企圖搶攻年底紅包與犒賞商機。

據《2025消費者搜尋洞察報告》，「自我犒賞」與「創意送禮」相關搜尋量較去年成長逾10倍，顯示消費者不只追求物質回饋，更重視情緒與儀式感。全家延續「開袋即幸福」概念，今年以「好划算、好驚喜」為主軸，設計出兼具娛樂與金融價值的4重回饋：

1、開袋秒回本：每袋內含市值超過250元的零食飲料組合，並有機會加贈近百元FamiCollection商品卡，最高可獲約500元熱門商品，開袋立即回本。

2、福運抽獎券：內附「福運馬上來」抽獎券，即開即抽30台iPhone 17 Pro、10克黃金、5000元全盈購物金等豐富獎項；登錄序號還能再抽BMW iX1純電運動休旅。

3、股票禮品卡：首度與永豐金證券合作，隨袋附贈「股票禮品卡」，隨機可獲最高2599元ETF或台股投資金（含新戶加碼），適用於274檔指定標的，新開戶保底108元回饋。

4、隨機加碼好禮：袋袋皆有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙喇叭、中華職棒應援商品等療癒或實用小物，打造具收藏與驚喜感的開箱體驗。

全家將於1月7日推出共38款肖像與品牌聯名福袋，品項橫跨造型毯、絨毛包、居家收納、14吋手提箱到26吋前開式行李箱，價格帶涵蓋399元至1599元。（全家提供）

全家也表示，12月25日至1月13日期間，全家同步推出APP「福袋早鳥集章趣」，會員集滿指定章數可兌換50元購物金，並參加「週週抽10萬元現金」活動，連續6週抽出幸運得主。

另外，全家將於1月7日再推38款肖像與品牌聯名福袋，集結Care Bears、三麗鷗、迪士尼、小白虎等20大人氣角色，並推出前開式行李箱、摺疊推車與居家收納等實用單品，售價自399元至1599元不等。

品牌聯名部分同樣火力全開，包括可口可樂、M&M'S、日本甘樂糖果與羅技3C等品牌，更首度推出「日系文具3C筆電收納包福袋」，鎖定年輕上班族與學生族群。去年完售的「全家」迷你磁吸燈箱也在今年復刻登場，延續收藏熱潮。

