全家福袋試手氣！她抽中高CP值「小3C」 一票人讚幸運：第一次看到

許多超商業者紛紛推出福袋，讓民眾試手氣。（全家提供）

近年來許多超商、賣場都會推出新年福袋，讓民眾能夠試試手氣。一位女子分享，近日她在全家超商買了一個福袋，雖然沒有抽到最受歡迎的哆啦A夢樂扣杯，不過拿到了小型藍牙音箱，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛直呼幸運，「個人覺得藍牙音箱更好」。

原PO在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，最近她去全家買福袋，打開來發現沒有抽到想要的水瓶，不過內容物除了零食、泡麵、飲料，還抽中了一個藍牙小音箱，讓她覺得CP值很高，忍不住好奇「應該是有回本吧？」；原PO補充，根據官網定價，藍牙小音箱的定價是499元，「算是較好的，跟杯塞、原子筆、骰子比的話」。

對此，許多網友紛紛回應，「個人覺得藍牙音箱更好，恭喜」、「這一包的糖果都好吃」、「超讚的耶」、「還賺了一堆垃圾食物的熱量」、「也太幸運了，怎麼覺得馬的（福袋）抽比較好？」、「很不錯」、「第一次看到藍牙小音響」、「藍牙音箱，好讚」、「我覺得要買福袋心裡想著有沒有回本，那就不要花錢了」、「回本一定有的啦，只是看後面有沒有拿更多，算一下差不多」。

另外也有人分享福袋戰利品，「我是二獎，iPhone 17」、「我才兩個杯塞呢！還真是悲哀」「拿到一顆扭蛋跟一隻醜捏捏娃」、「我抽到兩個垃圾扭蛋」、「只拿到一張鮮奶兌換卷」、「我拿到全家自有品牌擦擦筆」。

