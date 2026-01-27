全家福袋送股票刮刮卡掀話題！永豐金證：張張有獎 最高面額剩23張

四大超商今（2026）年推出的福袋，總價金額推估上看3.06億元，也吸引永豐金證券跨業合作，今年首次攜手全家便利商店，將自家首創的股票禮品卡，化身為「好運刮刮卡」，獨家包裝於「全家」2026潮流福袋開賣，成為民眾開箱時的另一驚喜。

有網友實測連刮10張，皆獲得投資金，成為今年春節福袋市場最具話題的亮點，也帶動福袋送股票刮刮卡熱銷。

永豐金證券內部統計顯示，截至1月26日為止，最高面額2499元獎項兌換率已突破42.5%，也帶動新戶開戶同步成長。

廣告 廣告

永豐金證券表示，「股票禮品卡－好運刮刮卡」採投資金補貼設計，刮開後即可兌換，最高獎面額2499元，可直接折抵元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等豐存股平台上台股ETF及個股啟動金。

此次「股票禮品卡－好運刮刮卡」，不僅「包包有獎」，還能立即轉換為真實投資行動，對小資族而言，比傳統刮刮樂更具有實用價值。

民眾只要事先完成永豐金證券開戶，在超商購物、等咖啡或便當的空檔時間，即可刮開銀底、掃描 QR Code 領取投資金，從刮卡到獎項入帳，整個流程約15秒內即可完成。

永豐金證券今年首次與全家便利商店跨界協作，透過務實的投資金補貼，將傳統年節的「儀式趣味」，轉化為「理財後援」。伴隨全家福袋熱銷，股票刮刮卡2499元的高額獎項僅剩23張尚未兌換，民眾快回家找別錯過台股投資金。

更多品觀點報導

凱基金2026 MA招募40人 首開「金融數位科技MA」！

王道銀招募儲備幹部！月薪7萬 2年培訓2次晉升機會

