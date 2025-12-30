全家福袋開賣！ 豪抽3台BMW純電休旅 連6週抽10萬現金





歲末迎新試手氣已成全民儀式，「全家」便利商店宣布正式啟動「2026福袋宇宙」，共推出41款年節福袋，首波3款「2026潮流福袋」將於12月25日起在全台門市陸續開賣，每袋售價249元，主打開袋即回本的4重好康，最大獎更豪氣抽出3台BMW iX1純電運動休旅，總獎項價值突破2,000萬元，引爆新年開運話題。

「2026潮流福袋」延續實用又具收藏性的環保不織布袋設計，推出「馬年新春款」、「hahababy聯名款」與「懷舊茄芷袋款」三種風格。內容物包含市值逾250元的8款人氣零食飲料，並隨機加碼FamiCollection商品卡與療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙音箱或中華職棒應援商品，開袋就有感。

福袋靈魂「抽獎券」同樣吸睛，即開即抽30台iPhone 17 Pro、黃金與全盈購物金等獎項，被網友封為「iPhone中獎率最高的福袋」，登錄序號還能再抽BMW iX1頭獎。值得一提的是，今年首度結合理財概念，隨袋加贈永豐金證券股票禮品卡，隨機最高可得2,599元ETF或台股投資金，新戶另享保底回饋，讓好運延伸到投資生活。

第二波福袋將於1月7日接力登場，一口氣推出38款肖像與品牌福袋，集結Care Bears、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等20大人氣IP，以及可口可樂、M&M’S、羅技等品牌，商品涵蓋26吋前開式行李箱、摺疊手推車、日系文具與3C收納包，滿足收藏、送禮與實用需求。

此外，12月25日至1月13日，「全家」會員APP同步推出「福袋早鳥集章趣」，完成集章可兌換購物金，並加碼連續6週抽出10萬元現金。全家表示，期盼透過豐富獎項與多元設計，讓消費者把新年的好運與驚喜一次「袋」回家。

（封面圖／全家提供）

