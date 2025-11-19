全家積蓄遭掠奪！美鷹會幹部砍傷員工 還痛毆重病父逼簽本票

記者楊忠翰／台北報導

警方在李哲瑋洗車行查扣本票、帳本及手機等證物。（圖／翻攝畫面）

天道盟美鷹會幹部李哲瑋，平日在林森北路經營洗車行，但他不但苛扣蘇姓男員工薪水，還將對方一家五口押至店內，逼簽近60萬元本票，甚至受託從事暴力討債，中山分局歷經連月蒐證，今年7月間先後逮捕李男等8人，全案訊後依組織犯罪等罪嫌移送法辦，檢方複訊後全數聲押獲准，日前8人已被起訴。

中山分局表示，蘇男父親重病在家休養，母親則在日本料理店工作，一家五口住在錦新大樓套房，23歲的蘇男為了分擔家計，前年2月進入洗車行工作，李哲瑋卻以洗壞客戶車子、刮傷車漆等理由苛扣工資，原本2萬8千元的薪水，蘇男只能拿到1萬5千元。

去年1月間，蘇男要求支付剩餘薪水，卻遭李哲瑋等人持開山刀砍傷，還逼蘇男父母出面，逼簽57萬餘元的本票，並要求每月交付1萬元賠償金；去年10月10日，李哲瑋將蘇男一家五口押到洗車場，並對蘇父拳打腳踢，強逼他們交出全部積蓄，蘇男前後被迫交出近60萬元，蘇男忍無可忍，決定前往警局報案求助。

警方清查後發現，李哲瑋曾受人委託暴力討債，遂將被害人人押至萬華旅館，不但逼簽百萬元本票，還在浴室內對被害人進行灌水、酒精膏點火等酷刑；今年7月22日，專案小組見時機成熟，率隊前往洗車行等據點搜索，一舉逮捕李男等5人，並查扣本票、帳本及手機等證物，全案訊後依組織犯罪、妨害自由、傷害、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

除此之外，另起暴力討債案也逮捕3名共犯，檢方複訊後將8人聲押獲准，日前8人亦被依法起訴，蘇家才得以免於被勒索凌虐的困境。

天道盟美鷹會幹部李哲瑋凌虐自家洗車行員工遭逮。（圖／翻攝畫面）

