全家粉色蜂蜜水真實成分曝光 網喊太實在！

▲ 網友發現全家玫瑰蜂蜜水的粉紅色源自火龍果，非人工色素，引發社群熱議。（圖／翻攝自Therads）

粉紅不是色素？玫瑰蜂蜜水「真相」曝光

一則關於全家「玫瑰蜂蜜水」的討論近日在網路引發熱潮。許多人以為粉嫩色澤是人工添加色素，沒想到竟然是火龍果天然上色，讓網友瞬間驚呼：「太誠實了吧！完全沒科技與狠活！」





網友熱議：居然不是色素 長知識了！





不少網友原本以為粉嫩色澤來自人工色素，看到貼文才發現飲品色澤來源其實是以天然的火龍果原汁製成，成分單純好理解。有人笑稱「雖然是死亡芭比粉，BUT是純天然」，也有人表示了解原料之後「如果沒有色素，那我就敢喝了了」。意外引發一波對天然成分的安心熱議。

超商成分大翻轉？網友狂推天然系商品

討論串中許多消費者開始分享全家其他「成分意外單純」的品項，包括綠拿鐵、無添加果汁、維也納奶油餐包等，曾被譽為炸屎神器的綠拿鐵被網友發現擁有 100% 無添加認證，成分簡單好懂，不少網友表示「他們綠拿鐵 我超愛 成分很天然，沒啥香精味」、「原來那個綠拿鐵裡有地瓜葉汁??!笑爛」引起一波天然商品的討論熱潮。









網友分享全家多款成分簡單的綠拿鐵、果汁與地瓜等商品。（圖／翻攝自Therads）

原來超商商品不全是「科技與狠活」！

有網友表示，超商在食品檢驗和供應鏈上更透明、把關更嚴格，甚至笑稱：「看完這樓，我媽再也不能說超商不健康了。」討論延伸到食安議題，許多人表示超商清楚標示成分，產品更讓人安心。





另外，也有網友提到「全家很多商品都有潔淨標章」，更有人分享：「可以認這個標章，全家幾年前就引進了，只要是自有品牌的食品，幾乎都有這項認證。」





網友分享全家自有品牌產品，幾乎都有潔淨標章認證。（圖／翻攝自Therads）

由玫瑰蜂蜜水引起的成分討論，意外讓全家在社群獲得一波品牌好評。不少網友坦言改觀，大讚全家很用心，也開始主動關注更多無添加商品，意識到原來超商商品也能做到如此單純、透明，使「超商商品也可以很單純」成為社群討論亮點，翻轉消費者既有印象。



