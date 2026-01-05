全家草莓霜淇淋粉療癒 麥當勞霸牛堡一口吃飽

草莓季來臨，粉色療癒系美食紛紛上市。全家便利商店於1日7日開賣全新草莓霜淇淋、minimore甜點、極鬆餅、匠土司，更從日本導入Famimaru草莓零食。COLD STONE推出2款草莓冰淇淋新品，順應春節還有「馬上開胡蛋糕」上架。麥當勞端出有史以來份量最大的漢堡「Big Arch霸牛堡」。Mister Donut則攜手美食YouTuber「千千」，開發出8款聯名商品。

全家便利商店草莓季「莓好，運輸中」於1月7日起跑，各項商品中「草莓優格霜淇淋」已經開始銷售，以清爽的草莓口味搭配蘋果紅甜筒，1月7日前限時5支188元。同時找來日本IP「ASAMIMICHAN」合作，打造「草莓乳酪軟歐」、「草莓厚奶雲餡泡芙」、「草莓丹麥手撕包」、「美莓奶霜蛋糕」……等烘焙類食品，並引進多款日本全家Famimaru零食，2月3日前任選第2件8折、3件77折。

COLD STONE酷聖石於1月9日起銷售「草莓巴斯克」與「可麗露戀曲」雙新品，將帶有微鹹口味的巴斯克蛋糕融入冰淇淋中，呈現出微焦香、厚奶香滋味，更將可麗露加到冰淇淋內，讓冰淇淋變成法式甜點。農曆新年主打「酷聖石馬上開胡蛋糕」，蛋糕上點綴著象徵「一路發」的168萬巧克力飾片，代表好運開局，預計1月9日起於各門市販售。

麥當勞有史以來最大份量漢堡「Big Arch霸牛堡」霸氣上場，內有4盎司安格斯牛肉、3片白切達吉事、酥脆炸洋蔥與新鮮切絲洋蔥，最後淋上「霸牛醬」，保證「能吃飽」，預定1月7日發售，每一款套餐都加送4塊麥克雞塊。全新芋頭點心「麥芋球」選用大甲芋頭製作，外層香脆、內線綿密，芋頭控把握機會嚐鮮。

Mister Donut與百萬創作者「千千」的自創品牌「水水灶咖」合作，即日起祭出8款聯名商品，包括「流心濃芋金沙波堤」、「芋見QQ波堤」，加入肉鬆及芝麻的「滿滿海苔肉鬆波堤」、「濃芝麻波波隆尼」，以及充滿泰式風味的「巧克芭娜娜派」、「椰香芒果團子」……等，1月8日前買5送1、買6送2。

