全家衣物混洗「女童長紅疹」元凶是父親香港腳 醫：嚴重恐毀容

中國大陸河南鄭州近日有對夫妻與其7歲女兒，身上同時長紅疹，而且大腿更出現紅斑、脫皮和水泡。經醫生詢問和診斷後，得知他們一家人的襪子、內衣、衣服全部都一起混洗，可能是爸爸的香港腳透過衣物導致傳染，醫師甚至表示「長在臉上恐導致毀容」。

根據陸媒《大參考》報導，河南鄭州一對夫婦和女兒身上同時起疹子，而且大腿出現紅斑、水泡等症狀。醫生詢問生活習慣後了解到，他們一家人穿過的內衣褲部一起洗，導致爸爸患有的足部皮膚病透過衣物傳染給其他家人。

醫生表示，真菌感染的皮膚病有傳染性，可能會擴及全身，或是傳染給其他密切接觸的人群，有的甚至長在臉上容易導致毀容；因此特別提醒民眾，除了襪子、內衣，小朋友的衣物也不建議跟大人混洗，此外，有飼養寵物的家庭，也要注意真菌感染的風險。

醫生指出，動物身上容易攜帶真菌，而小朋友因頭皮缺乏抗真菌成分更容易被感染。當真菌侵犯毛囊時就會引起頭癬，嚴重時可導致膿癬，恐有留疤及永久禿髮的風險。報導也提到，香港腳的主要症狀包含長紅斑、水皰、脫皮、增厚等症狀；特別是到了天氣炎熱的時候，香港腳的發生機率也會提升。

至於該如何預防香港腳，醫師建議常常洗腳、保持腳部乾燥、勤換襪子、洗腳盆不跟其他人共用、穿透氣的鞋子、避免與他人共用毛巾等。若是已經患有香港腳的人，醫師提醒除了要保持足部乾燥和透氣，也要勤洗襪子、規律用藥；對於患有免疫功能缺陷疾病的人或免疫力發育尚不完善的兒童，也應盡量避免將內褲和襪子一起洗。

