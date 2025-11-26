全家超商攜手「茶界鴻海」 力拚現煮茶成長10倍

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，精品化、無糖和無咖啡因是茶飲發展3大趨勢。

在台灣手搖茶飲產值達千億元，也成了紅海競爭市場，繼統一超商開出手搖飲街邊店外，已經耕耘超過10年茶飲市場的全家超商，在今（26）日與有著「茶界鴻海」之譽的桔揚導入「智能膠囊茶機」，企圖提升「現煮茗茶」成長10倍的里程碑。

桔揚副總經理徐靖如說明，「智能膠囊茶機」的出現是從超商與客戶進入消費空間思量而打造出的。

一鍵出茶，還是原片葉沖泡；更有趣的是，窄身不到20公分，更適合超商擺放的空間。

你能想像按一鍵，70秒就能現煮出一杯有香味、有韻味的茶飲嗎？投資上億元、經過一年時間、50～60次會議，一萬多杯試飲，以及超過3萬多杯的破壞式嘗試，才呈現出比例、時間掌控一致，由「智能膠囊茶機」沖泡出的香茶。

廣告 廣告

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，從2012年佈局茶飲市場，一路走來也累積很多成功與失敗經驗，但這些經驗也成就了近3年連續成長兩成的成果。「目前茶飲佔比飲品約2％」他表示。然而今年底於北中南與離島等千家全家超商導入「智能膠囊茶機」後，其合作伙伴桔揚副總經理徐靖如自信滿滿地說，「明（2026）年導入3千家店後，提升至20％，指日可待。」

自詡是「茶界鴻海」的桔揚何以如此有信心？「我們成立37年，在海內外約21個生產基地，茶葉起家，也是全方位餐飲原料供應商。客戶多半來自企業，包括摺數要求18摺的小籠包店、飛行於萬呎高度航空班機，都有我們家的原葉茶」徐靖如解釋，「從種茶、製茶到喝茶，甚至進入教育領域，教導製茶課程；從垂直整合到餐飲與教育的水平整合，打造一條龍的生態系。」品質好、茶香濃，這是來自桔揚的底氣，口韻騙不了人。

桔揚品牌行銷企業經理李蔚文更指出，「集團契作茶園約3、400公頃。位於龍潭的茶園是台灣唯一有雨林認證（Rainforest Alliance Certification，由國際非營利組織雨林聯盟推出的環保和社會責任標章）；同時已經開發出全自動製茶場，節省很多人力。」

全家一向跟供應鏈商共好、共融，共同激盪不一樣的火花。「與桔揚從2013年開始合作至今，我們目標只有一個，企圖把市場做大」最後，林鴻成為「AI科技茶」下了有溫度的註腳。

更多鏡週刊報導

總統宣布投上兆國防預算讓軍工股暴漲 經濟部盤點五大受惠產業

網路瘋傳中國最強瑞幸咖啡來台 經濟部要抓「這件事」

搶AI先機！鴻海擴大威州佈局 加碼178億元