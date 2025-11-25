全家超商6位幸運兒抱回發票大獎 店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中

全家便利商店本期（114年9-10月）中獎發票，共有6位幸運兒抱回大獎。全家提供



全家便利商店本期統一發票大獎頻傳，全台共6名幸運消費者抱回千萬、百萬與高額獎項，開獎店舖遍布台北、花蓮、桃園及台中，各類獎項得主消費金額多落在百元以內，小額消費中大獎再度成話題。

全家便利商店本期統一發票開出 2 組特別獎 1,000 萬元，幸運門市為社子島店及花蓮新城嘉新店。其中一名得主僅以會員專屬優惠購買 兩杯 Let's Café 特大杯冰拿鐵與零食，就抱走千萬；另一位消費者則花費 115 元買義大利麵與西瓜，意外成千萬富翁。

今年9-10月期統一發票開獎。太報製圖

特獎 200 萬元同樣開出 2 組，分別落在柯達飯店店與桃園民光店。獲獎者最低僅花 138 元購買茶葉蛋、鮮豆漿與糙米漿就幸運中獎；另一名得主則購買 8 杯 Let's Café 就擒百萬。

此外，頭獎 20 萬元也由大園大工店與潭子金潭店開出。最幸運的消費者只花 60 元購買起酥蛋糕及軟糖零食，即意外收到 20 萬紅包。

為鼓勵使用電子載具，財政部提供雲端發票專屬百萬元獎勵。本期全家亦開出 1 組百萬獎，獎落松指部店，得主購入日式蕎麥沾麵與草莓優酪等共 95 元的商品，就成百萬幸運兒。

