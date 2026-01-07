全家跨足居家修繕！攜手特力屋推一站式安裝服務 搶攻年前除舊佈新商機

農曆春節前夕，不僅是民眾掃除、換新與備貨的高峰期，也是零售通路年度最後一波成長關鍵檔期。全家（5903）便利商店今年首度跨足「居家修繕」領域，攜手特力屋（7867）推出「居家微整型煥新提案」，結合實體店舖、FamiPort型錄預購與電商平台「全家行動購」3大渠道，全面搶攻年前除舊佈新商機。

一站式解決居家痛點：便利商店跨足修繕服務

在消費結構改變與居住型態多元化的背景下，小宅家庭、租屋族與樂齡長輩對「居家升級」的需求不斷擴大。全家看準這股趨勢，導入特力屋的產品與安裝服務，主打「免跑賣場、線上預購、多元選品」，讓民眾能在巷口便利商店完成從預購、付款到安裝安排的全流程體驗。



FamiPort型錄預購同步推出「萬元有找居家微整型」方案，包含特力屋Smart Wash光觸媒免治馬桶座、EZSET四合一指紋鎖，以及立升超濾淨水器三款智慧家電，均一價8,990元並含標準安裝。這是特力屋首次將安裝服務導入外部零售平台，也代表便利商店正式進軍居家修繕領域，實現「從商品銷售到服務整合」的通路升級。



特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄指出，這次合作具備雙重意義：「對特力屋而言，是流量轉化與服務延伸；對全家而言，則是商品線與生活服務的擴張。這是零售通路朝多元整合邁進的重要一步。」

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄（左3）、全家便利商店副營運長李建興（右3）分別率領經營團隊宣布合作啟動。（特力集團提供）

OMO策略深化：從高頻通路轉化為生活平台

全家便利商店長期投入線上線下（OMO）整合布局，透過FamiPort、APP與全家行動購平台串聯消費旅程。本次與特力屋合作，除在FamiPort上預購商品外，也同步於行動購開設「特力屋旗艦專區」，上架LED燈具、地板、書桌等19款商品，價位自179元起至17,500元不等，鎖定租屋族與小家庭的「小幅換新」市場。



全家商品本部本部長李慶賢表示，「便利商店原本以即時、快速滿足日常需求為主，這次合作是將『便利』進一步延伸到居家服務，讓消費者體驗到服務煥新的『一鍵到家』。」



零售跨界合作新典範：便利商店通路的「服務邊界」再擴張

在零售市場競爭日趨激烈的環境下，便利商店正從商品密度的競爭，轉向服務深度的較量。特力屋與全家的合作，正是這股轉變的具體實踐。



特力屋擁有65家門市與專業安裝團隊，全家則掌握全台超過4,400家高頻據點。雙方結合後，讓居家修繕服務得以滲透至更多生活圈，創造出「便利商店 × 專業服務」的新零售模式。



何湯雄強調，「我們希望讓家的大小事，都能成為隨手可得的服務。未來也將持續探索與不同產業的合作，讓居家修繕更貼近生活。」



