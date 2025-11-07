「全家都有普發一萬」蔡阿嘎氣炸討債蘿拉 TAG她直球對決：快還錢

娛樂中心／綜合報導

網紅蔡阿嘎進軍自媒體多年，如今也將7個頻道經營的有聲有色，深受觀眾喜愛，然而，他之前透露前員工蘿拉利用AB合約詐財千萬，至今仍未償還，因此在全民普發一萬開放登記後，蔡阿嘎也直球點名蘿拉該還錢了。

蔡阿嘎今（7日）曬出一張詢問ChatGPT的紀錄截圖，提到台灣即將普發一萬，他是否能夠跟債權人要求償還，喊話欠錢不願意歸還之人，「不要再藉口一堆唬爛說沒錢」，直指全家人都有普發一萬，因此喊話「快還錢」。

最後，蔡阿嘎還在留言區表示要開放讓大家標記欠錢不還的人，並附上一個生氣的表情符號，隨後也TAG蘿拉的帳號，貼文曝光短短一小時，立刻吸引上千名網友按讚，直呼「不是沒錢，只是不還」、「感謝討債網紅的知識科普」。

蔡阿嘎討債蘿拉。（圖／翻攝自蔡阿嘎Threads）

