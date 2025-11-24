全家都重量級！她卻餓到剩16kg 狠父母虐女「多吃一口飯」就開扁

少女繼母梅麗莎（Melissa Goodman）及其家人拉菲佛（Savanna Lefever）。（圖／翻攝自Outagamie County Courts）

美國威斯康辛州近日爆出1起令人震驚的虐童案。1名體重僅35磅（約16公斤）、瘦弱如骷髏的少女，被警方從奧奈達（Oneida）1處拖車屋救出。據稱，她長年遭到親生父親與繼母等家庭成員囚禁、毆打，甚至以剝奪食物作為懲罰，全案曝光後引發社會極大關注。

《紐約郵報》（New York Post）報導，47 歲的古德曼（Walter Goodman）今年8月向911求救，聲稱女兒因「多日拒食」病重、近乎昏迷，並稱女孩患有自閉症。救護人員到場時，驚見少女生命垂危，立即送醫。法院文件顯示，醫療檢查發現她罹患多重器官衰竭、心臟功能障礙、胰臟炎、嚴重肝炎與嚴重營養不良等多項併發症，狀況極度危急。

奧塔加米郡助理地方檢察官杜奎恩（JulieDuQuaine）形容，少女「看起來像骷髏」，體重僅35磅，「幾乎只剩皮包骨」。雖然古德曼辯稱，女孩是因自身問題而拒絕進食，但檢方掌握的證據顯示，真相與他的說法大相逕庭。

法院文件披露，古德曼曾向友人坦言「如果她不乖，我就不讓她吃飯。我把她關在房間裡並裝了攝影機，她就只能待那裡。」此外，警方取得的大量家人間訊息也揭露嚴重虐待情況。繼母梅麗莎（Melissa Goodman）及其家人拉菲佛（Savanna Lefever）與斯特姆勒（Kayla Stemler），多次在訊息中表示對少女的不滿，甚至提及毆打與體罰。

其中一則訊息更揭開施虐細節。斯特姆勒在簡訊中表示，少女一次吃了多於一口，在被提醒後仍頂嘴，「所以我用皮帶打她」，繼母看到後僅簡短回覆「好」。其他訊息則透露她們希望少女「消失」，甚至揚言攻擊她。

檢方指出，少女自2020年開始被長期囚禁，不僅房間無床墊，還被禁止外出，並以剝奪食物和水作為懲罰多年。杜奎恩表示，「這是我25年職涯中看過最嚴重的兒童疏忽案件。」目前，少女已被救出並送往醫院治療，恢復狀況良好，由其他家庭成員收容照顧。護士指出，她對食物沒有任何抗拒，並透露父親會因自己「吃太多」生氣。

報導指出，古德曼夫婦及另外2名涉案女子已於本週被正式起訴，面臨「長期兒童疏忽」等重罪指控，4人皆以10萬美元（約新台幣314萬元）以上的保釋金羈押，案件正在等待進一步審理。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

