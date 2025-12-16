中部中心／張喬億、林進龍

台中市前議長張宏年，16日清晨，傳出在自家離世，享壽73歲。2020年台中爆發盛唐中醫鉛中毒事件，張宏年因為長期服用含鉛中藥，腦部受損大約4成，近年在家休養，淡出政界，沒想到議員兒子張彥彤，叫父親起床吃早餐時，發現他身體冰冷，明顯死亡，檢察官相驗後，排定下週進行解剖，以釐清確切死因。

殯儀館前，人員不斷搬運花籃，台中市前議長張宏年，16日清晨，在家中離世





全家鉛中毒揭黑心中醫！ 前台中市議長張宏年驚傳逝世

議員兒子叫不醒父親 台中前議長張宏年睡夢中逝世（圖／民視新聞）

根據了解，16日凌晨5點多，張宏年兒子，也就是現任台中市議員張彥彤，要叫父親起床吃早餐，卻發現叫不醒，觸摸身體冰冷，沒有生命跡象。

回顧張宏年一生重要經歷，1990年當選台中市議員，2001年，議會副龍頭在服務處，遭槍擊要犯薛球與陳益華，強行押走綁架，震驚社會！當時被要求3億元贖金，家屬最後付了3千萬元，3天後，張宏年平安返家，2002年連任議員，並擔任台中市議長，在政壇，有著舉足輕重的地位，到了晚年，在2020年，台中爆發盛唐中醫鉛中毒事件，造成數十人受害，包含張宏年一家人也受牽連，張宏年當時因鉛中毒，導致腦部受損大約4成，身體狀況沒好轉，官司還在進行中，卻突然在自家傳出過世消息，享壽73歲，

曾遭槍擊犯薛球"強行押走綁架" 家屬付3千萬救回張宏年（圖／民視新聞）





張宏年一生，傳奇又驚險，如今突傳死訊，家人哀痛，地方政壇萬分不捨。他的離世也象徵著台中政界一個時代的謝幕。

