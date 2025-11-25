全家開出兩張千萬發票！花148元買咖啡零食中獎 幸運門市曝

2025年9-10月統一發票獎號今（25）日出爐，全家便利商店共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。特別獎1000萬開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒購買拿鐵與零食，共花費148元，另一位則花費115元購買義大利麵及西瓜，即中千萬大獎。

根據全家提供新聞資料，特別獎1000萬元開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒購買兩杯特大杯冰拿鐵與零食，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費115元購買烤雞燻腸白醬義大利麵及截切西瓜，同樣一舉抱回千萬大獎。

廣告 廣告

另外特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」柯達飯店、桃園民光店，幸運得主最低僅花費138元購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿及糙米漿等商品，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則購買咖啡等商品就喜迎大獎。

頭獎20萬元有2位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。

全家指出，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出1組，獎落松指部店，花費95元購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品。

全家開出兩張千萬發票。圖／全家便利商店提供

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

只花64元就中！ 7-11開出2張千萬、4張2百萬發票 中獎門市一次看

開獎啦！9、10月統一發票獎號出爐 千萬特別獎「25834483」

是你嗎？9張百萬以上發票無人領 明日就到期