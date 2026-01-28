全家開賣「用撈的」日式溏心蛋！25元爆汁開吃 衝這兩家店嚐鮮
記者李鴻典／台北報導
加顆蛋幫自己加菜！看準餐食「加菜商機」，全家便利商店宣布推出「用撈的」日式溏心蛋，主打「免剝殼、免拆袋、冷藏爆汁口感」3大特色，輕鬆享受日式拉麵店等級的靈魂配角。
打破傳統熟食熱氣騰騰的印象，全家新品「日式溏心蛋」採用0-7度智能冷藏保鮮鍋技術，完整鎖住蛋黃的濕潤精華，將熟食區從熱食延伸至冷食。單顆售價25元，無論上班族購買主食搭餐加顆溏心蛋，或外食族、運動後族群補充蛋白質，都能即撈即食、輕鬆升級一餐風味，搭配沙拉、主食或單吃都對味！
「日式溏心蛋」即日起於「鑫德店」與「台北101店」限定2間店舖測試販售；慶新品上市，3月3日前更享「單顆特價20元」限時優惠；後續將陸續擴大至200店販售，持續為全家熟食區注入更多創新選擇。
月底霜淇淋優惠先登場！全家Fami!ce霜淇淋推出限時加碼，即日起2月1日推出「2支55元」限時優惠，搭配期間限定「草莓優格」口味，以酸甜草莓果香搭上優格的清爽乳酸感，入口滑順、果香清新。
7-ELEVEN瞄準近年補充蛋白質分眾化的健康趨勢，持續提供多元蛋品選擇，門市販售吊掛溏心蛋、滷蛋白丁、水煮蛋、半熟蛋、動福滷蛋等即食商品，在蛋品革新帶來新的食感和風味，每年可賣出上億顆雞蛋，近期冷藏吊掛專區亦推出新品「石安牧場椒麻溫泉蛋(售價49元)」，嚴選CAS認證蛋源，單顆包裝免剝殼，呈現Q彈蛋白、滑嫩溏心感，椒麻微辣風味，推薦消費者嚐鮮。
除了長年熱銷的經典商品「茶葉蛋」，7-ELEVEN去年進一步引進獨家專利設備、加熱販售推出免剝殼「動福滷蛋」，選用動福鮮蛋，以獨家配方七種中藥材低溫慢滷，滷汁直達蛋黃，並經專業自動設備去殼、高溫滅菌後配送到店，滷蛋具有濃郁的醬油滷香，目前已導入600間門市販售；另外同樣免剝殼不沾手的「黃金水煮蛋(售價18元)」，減少調味讓老人小孩也能安心食用，並有鹽包可自行調整風味，限定北部4間門市販售，即夾即吃，方便又美味！
此外，7-ELEVEN將自2月4日起再擴大超商「香菜宇宙」，全台門市首度開賣「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，線上「i預購」平台更網羅超過20款香菜系商品。
將全新登場的「香菜風味辣醬雞肉堡」咬一口就充滿衝擊的香菜味！嚴選在地雞肉簡單調味後製成嫩雞絲，搭配生菜與香菜蒜香辣醬，微辣開胃，微波後依然不濕軟；「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」靈感取材自花生捲冰淇淋和大腸包小腸，選用香菜籽磨製成淡綠色捲餅皮，包裹蒜味香腸與辣炒酸菜，撒上花生粉後帶來鹹甜層次口感。
兩款商品自2月4日上市至3月3日同步加入85元超值組合餐活動。此外，7-ELEVEN近期也打造兩款話題漢堡，大台北地區限定約1,300間門市販售「甜甜圈炸雞堡（售價119元）」以Mister Donut招牌波堤圈取代漢堡麵包，夾入大塊肯瓊風味雞胸排，再搭配蒜味美乃滋淋最後淋上蜂蜜風味醬，外酥內嫩多汁！
7-ELEVEN精品烘焙品牌「昂舒巴黎」推出全新「覆盆莓口味」，由提拉米蘇發源地義大利進口，嚴選當地原料製作，正統的提拉米蘇做法，以吸滿咖啡液與酒香的海綿蛋糕為基底，覆盆莓口味更加入酸甜覆盆莓果醬，提升整體層次感。上層完美融合馬斯卡彭乾酪打造滑順綿密口感，並撒上苦甜可可粉，呈現道地義式層次。2026年3月3日前享期間限定優惠，購買昂舒巴黎提拉米蘇覆盆莓口味搭配 CITY PRIMA 小杯精品美式/拿鐵或現萃茶指定奶茶，享組合價99元。
美商Coupang酷澎陪你輕鬆辦年貨，馬力全開迎新年！人氣年節禮盒一次到位，黑松、光泉、味全、悅氏齊聚賀歲，指定品牌限時滿額最高折100元。新年布置同樣在Coupang酷澎備齊，迎春喜慶燈籠掛飾、趣味郭公館春聯一站購足，為馬年搶先跑好運、討好彩頭。
Coupang酷澎新春福利連發，WOW會員即日起於2月15日前使用Coupang酷澎App下單現拿「開運紅包」，新加入會員同享活動資格！活動期間每個帳號最多可領5個紅包，累積最高可賺300元酷澎幣，訂單付款成功後即入帳。貨到付款訂單不適用此活動，更多活動細節以Coupang酷澎App介面為主 。
過年，是家人相聚、孩子放寒假的時刻，但對許多脆弱家庭而言，日常餐食卻是沉重的負擔。美廉社延續「讓愛，從巷口出發」的公益初心，宣布於 2 月 1 日至 2 月 13 日推出第二波「巷愛分享包」，此次心樸市集也加入行善行列，邀民眾在春節與寒假期間一同響應，將一份份日常所需的溫暖，送進更多需要的家庭，陪伴他們安心度過年節時光。
