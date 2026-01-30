全家開賣「陳耀訓蛋黃酥」！限時13天、限定8門市 搶購攻略一次看

生活中心／賴俊佑報導

全家限定8門市開賣「陳耀訓蛋黃酥禮盒」。(圖／全家提供）

過年送蛋黃酥界愛馬仕！全家搶攻返鄉商機開賣「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，北車、高鐵商圈限定8店舖 限時13天限量供應；另外7-ELEVEN攜手日本超人氣插畫軟萌系變裝貓咪「mofusand貓福珊迪」推出超過10款貓咪聯名商品，包括限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」以及印有富、貴、吉、祥、喵開運杯塞，絕對要收藏。

全家開賣陳耀訓蛋黃酥！限定8門市

全家2月2日至2月14日限時13天，於全台指定8間店舖開賣「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，每盒9入售價900元，禮盒包裝由三金設計師方序中操刀，以「春」為意象，透過紅色漸層設計象徵日出曙光與新年祝福，兼具送禮與收藏價值。

本次快閃販售據點鎖定交通樞紐與指標商圈，包括台鐵南店、台鐵北店、高鐵一店、北車捷運店及台北101店共5家店舖於活動期間每日販售；此外，台中新高鐵店、板橋車站店與工業三店3間店舖則採限定日期快閃供應，實際販售資訊以店舖現場公告為準，打破過往預購秒殺的購買門檻。

另外，集結逾200款特色禮盒，囊括Let’s Café嚴選、超人氣IP肖像及日本金賞伴手禮，即日起至3月3日，禮盒任選2件9折、4件85折，使用指定支付工具享任2件88折優惠，新春送禮體面又超值。

7-ELEVEN攜手「mofusand貓福珊迪」推出超過10款貓咪聯名商品。(圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」限量16萬杯，前7萬杯嚐鮮者可免費獲得1個喵開運杯塞。(圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN貓福珊迪聯名杯塞限量7萬個

每年2月22日為日本貓之日，7-ELEVEN 2月4日起推出8款「mofusand 貓福珊迪」聯名烘焙及甜點商品，包括貓咪形狀的「糖片土司」、「虎皮蛋糕捲」、貓耳造型的「舒芙蕾布丁」、「草莓果泥麵包」、「草莓派」、「巧克力蛋糕土司」、「杯子蛋糕」、「日式厚切年輪」；另外，2月18日起全台限定門市販售思樂冰、雪淋霜、酷聖霜的門市，也推出萌度爆表的貓咪耳朵「貓杯蓋」讓貓星人全面進攻超商。

「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金2月4日起首度與貓福珊迪聯「萌」換新衣，推出5款限定版喵開運杯與3款喵招財杯套，不僅換上新衣，7-ELEVEN雙茶金首度共同研發「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，全台限量16萬杯，前7萬杯嚐鮮者可免費獲得1個喵開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字，整套蒐藏好運喵起來！

7-ELEVEN推出春節期間限定的大型貓福珊迪主題店，以貓貓「舞龍舞獅」及「賀歲春聯」兩大主題1月30日於光忠門市登場，入口處的大型貓福舞龍舞獅象徵新年喜氣洋洋，櫃檯區螢幕上方還藏有貓咪玩偶讓消費者來尋寶，歡迎貓迷們前往拍照打卡；另外，2月20至22日購買指定茶飲、甜點、寵物食品結帳收銀機還會驚喜發出「喵~」叫聲，帶來萌萌的開運祝福​。

