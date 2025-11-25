全家開6組中獎發票！他買冰拿鐵＋零食爽中1000萬

記者高珞曦／綜合報導

114年9－10月期統一發票中獎號碼已揭曉，全家便利商店25日公布喜訊，本期中獎範圍遍及北部、中部和東部，其中1人購買2杯冰咖啡、零食抱走千萬特別獎，還有1人在松指部門市花95元帶走雲端發票專屬百萬獎金。

1名幸運兒到全家便利商店社子島店買咖啡、零食就對中1000萬元特別獎。（圖／翻攝自Google Maps）

全家便利商店表示，本期共開出6張幸運發票，含2張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎、2張50萬元頭獎，以及1張100萬元雲端發票專屬獎。

其中，2組千萬特別獎分別落在台北市、花蓮縣，1名幸運兒使用全家會員專屬優惠，在全家社子島店購買2杯Let’s Café特大杯冰拿鐵、零食，另1人在花蓮新城嘉新店花115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵、截切西瓜，都對中1000萬元特別獎。

台北市全家便利商店柯達飯店門市也有1位幸運民眾僅花138元抱走200萬元特獎。（圖／翻攝自Google Maps）

本期2組200萬元特獎則開在台北市全家柯達飯店、桃園民光店，1位幸運兒購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿、糙米漿等，消費138元即對中200萬，另1名幸運兒買了8杯Let’s Café等商品，同樣抱走獎金。

20萬元頭獎也傳喜訊，由桃園市全家大園大工店、台中市潭子金潭店開出，其中1人花60元購買起酥蛋糕、軟糖等零食，幸運獲得20萬元獎金。

此外，全家本期也開出1組100萬元雲端發票專屬獎，該民眾在松指部店購買日式蕎麥沾麵、草莓優酪等商品共95元，存入載具即獲100萬元。

財政部25日公布114年9－10月統一發票中獎號碼。（圖／中天新聞）

