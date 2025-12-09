全家霜淇淋「免費送」！限量5000份 台新新光卡友快來吃

財經中心／師瑞德報導

隨著聖誕佳節與跨年腳步逼近，台新新光金控今年火力全開，不僅在台北市多處設置吸睛的聖誕打卡點，更祭出「漫天雪花」秀，同時串聯全家便利商店、新光三越、王品集團及瓦城等多家商戶，提供卡友獨家消費禮遇。

三大聖誕打卡點 浪漫降雪時刻不容錯過

今年台新新光金控的聖誕佈置遍布台北市精華區，展期橫跨聖誕節至農曆新年甚至三月中旬。最受矚目的是位於仁愛圓環旁的「台新新光金控大樓戶外廣場」以及台北車站前的「新光摩天大樓」，兩處皆安排了定時降雪活動，讓民眾在台北街頭也能體驗白色聖誕的浪漫。

廣告 廣告

1、台新新光金控大樓戶外廣場（仁愛路四段118號）：展期自 2025/12/05 至 2026/01/07。每日降雪時間分為中午時段（11:30-14:00）及晚間時段（17:00-22:00），適合上班族午休或下班後前往朝聖。

2、新光摩天大樓（忠孝西路一段66號）：展期自 2025/11/19 至 2026/01/07，每日晚間 17:00-22:00 進行降雪。

3、信義區聖誕空橋：串聯 A4、A8、A11、101 空橋及香堤大道空橋，展期最長，自 2025/11/29 一路展出至 2026/03/15，點亮信義區夜空。

吃喝玩樂通通有 刷卡優惠全攻略

配合節慶活動，台新與新光銀行推出多項刷卡優惠，活動期間多為 2025/12/1 至 2026/3/1（部分除外），涵蓋生活各個層面：

1、便利生活與購物回饋



全家便利商店：活動期間刷台新或新光信用卡（含行動支付），單筆消費不限金額，即贈送全家霜淇淋乙份（限量5,000份）。

新光三越（台北信義新天地）：持貴賓卡過卡並刷卡滿500元，或活動期間新申辦會員升等並刷卡不限金額，皆可獲贈「療癒造型卡套」乙份（限量400份，擇一兌換）。

2、旅遊與外送平台優惠

雄獅旅遊：於活動網頁購買指定溫泉房型，輸入折扣碼【TSBLION300】並刷卡全額支付，單筆滿3,000元現折300元（限量100份）。

Uber Eats：新用戶輸入台新序號【TSIB】或新光序號【SKB2026】，享2次最優5折優惠；此外，Uber One 會員方案更提供2個月免費試用（限量100萬組）。

3、美食饗宴加菜禮

王品集團（藝奇、享鴨）：於活動期間刷台新新卡，至「藝奇」內用消費兩客套餐贈價值528元的「和牛刺身」；至「享鴨」內用消費套餐贈價值319元的「翡翠魚卵炊蛋」。

瓦城泰國料理：活動期間（至2026/2/28）於全台分店用餐刷卡，可領取最高100點 wa10 點數。若註冊為 wa10 APP 會員，平日（週一至週四）單筆消費滿2,000元，憑券還可享現折250元優惠。

欲了解更多活動詳情，請上活動官網查詢：https://tsbk.tw/8awa5x/

(謹慎理財，信用至上。差別循環信用利率及各項費用詳情請依台新銀行及新光銀行官網公告為準)

迎接2026，台新新光金控於台北三大熱點打造聖誕造景，首推浪漫戶外降雪！同步攜手餐飲、旅遊等百大品牌，祭出全家霜淇淋、飯店折抵及餐廳加菜等刷卡專屬回饋，讓卡友賞雪景、享優惠，歡度佳節。（圖／台新新光提供）

迎接2026，台新新光金控於台北三大熱點打造聖誕造景，首推浪漫戶外降雪！同步攜手餐飲、旅遊等百大品牌，祭出全家霜淇淋、飯店折抵及餐廳加菜等刷卡專屬回饋，讓卡友賞雪景、享優惠，歡度佳節。（圖／台新新光提供）

迎接2026，台新新光金控於台北三大熱點打造聖誕造景，首推浪漫戶外降雪！同步攜手餐飲、旅遊等百大品牌，祭出全家霜淇淋、飯店折抵及餐廳加菜等刷卡專屬回饋，讓卡友賞雪景、享優惠，歡度佳節。（圖／台新新光提供）

迎接2026，台新新光金控於台北三大熱點打造聖誕造景，首推浪漫戶外降雪！同步攜手餐飲、旅遊等百大品牌，祭出全家霜淇淋、飯店折抵及餐廳加菜等刷卡專屬回饋，讓卡友賞雪景、享優惠，歡度佳節。（圖／台新新光提供）

迎接2026，台新新光金控於台北三大熱點打造聖誕造景，首推浪漫戶外降雪！同步攜手餐飲、旅遊等百大品牌，祭出全家霜淇淋、飯店折抵及餐廳加菜等刷卡專屬回饋，讓卡友賞雪景、享優惠，歡度佳節。（圖／台新新光提供）

更多三立新聞網報導

80行業發SOS！商總：缺工、通膨恐壓垮台灣 丟出65項提案求救

黃仁勳霸主地位動搖？不想再給輝達賺！微軟傳聯手博通「搞客製化晶片」

開盤／大盤衝破28338點！這幾檔「銅板股」比台積電還兇

1萬元也能存！00992A搶賺2026科技財 AI供應鏈「整碗端走」

