全家餐飲11月營收年增18.22%

全家國際餐飲(7708) 11月合併營收2.3億元，年增18.22%；累計1-11月合併營收24.81億元，年增14.51%。



全家餐飲表示，11月營運表現主要受惠百貨周年慶和展店效益，加上普發萬元現金熱潮，集結旗下各品牌推出「全民好食券」優惠行銷活動奏效，驅動11月合併營收和1-11月累計營收，雙創歷史同期新高。



11月掌握百貨周年慶人潮與普發現金效應，大戶屋「全民好食券」首度推出點定食享指定甜點半價、飲料加價10元等優惠，同時因應日本跨年吃蕎麥麵迎好運習俗，推出限時雙人歲末迎新套餐，搶攻年末商機；IKIGAI燒肉瞄準食欲之秋，推出「秋日好食光」單人和雙人套餐，主推人氣招牌燒肉「五重奏盛合」、「巨龍燒肉與PR嫩肩雙拼套餐」搭配特色甜點烤冰淇淋，提升餐點差異化、有效搶客；bb.q CHICKEN則針對品牌6周年慶，祭出現省2000元起超值優惠券，成功挹注客流增加。展店部分，11月大戶屋進駐新莊宏匯廣場和台南新光西門百貨，大戶屋品牌全台店鋪數突破51店，為營收挹注新成長動能。



展望後市，看好年末節慶檔期帶動下，bb.q CHICKEN推出適合2-3人享用的「聖誕奇雞餐」，訴求一次可以吃到3種炸雞，更攜手格雷維蒂互動旗下《RO 仙境傳說Online:樂園》推出跨界聯名活動，打造玩家專屬套餐和獨家虛寶禮；IKIGAI燒肉則瞄準聖誕節及跨年等重要節慶接連來臨，推出聖誕單人餐、雙人餐和趴踢3人餐，主打單人千元不到可享日本A5和牛套餐，3人餐也只要1899元就可享有海陸饗宴，預期皆將帶動品牌客流量，全力衝刺年末業績。



此外，「全家餐飲」持續擴大餐飲市場版圖，大戶屋12月中將進駐緊鄰機場捷運A2站及北捷中和新蘆線三重站交會之「三重CITYLINK」，持續帶動營收成長動能。